OAB vence Amigos do Jorge Biro e Nier por 3 a 2 em jogo movimentado

Por Ascom OAB/RO

Publicada em 30/10/2026 às 10h34

A equipe da OAB venceu os Amigos do Jorge Biro e Nier pelo placar de 3 a 2, em amistoso realizado no complexo esportivo do Clube da OAB Rondônia, Tadeu Aguiar Neto. O atacante Gomes Bandeira foi o grande destaque do confronto ao marcar dois gols, enquanto Osvaldo Figueiredo completou a contagem para o time vitorioso. Jonhi Milson e Nier Ferro anotaram os tentos da equipe adversária.

O confronto começou em ritmo acelerado, com ambas as formações buscando o setor ofensivo desde os minutos iniciais. Trabalhando a posse de bola e explorando as jogadas em velocidade, a OAB encontrou espaços na defesa adversária e abriu vantagem com atuação decisiva de Bandeira. O atacante demonstrou precisão nas finalizações para balançar as redes em duas oportunidades. Na sequência, Osvaldo aproveitou a movimentação do setor de ataque para marcar o terceiro gol e consolidar a vantagem parcial da equipe da advocacia.

Apesar da desvantagem no placar, a equipe dos Amigos do Jorge Biro e Nier reagiu e passou a pressionar a saída de bola da OAB. Com articulação no meio de campo e presenças constantes na área ofensiva, Jonhi e Nier superaram a marcação e reduziram a diferença no marcador. A busca pelo empate exigiu intervenções seguras dos goleiros Rogério Santos e Caio de Oliveira, que se alternaram na meta da OAB com defesas importantes no segundo tempo. A arbitragem de Rosival Batista conduziu o encontro de forma fluida, mantendo o critério de deixar o jogo correr sem interrupções excessivas.

Além dos nomes decisivos do ataque e da meta, a vitória da OAB contou com a rotação de grupo e o empenho coletivo dos atletas Anastácio Sobrinho, Waldeatlas dos Santos, Waldelino dos Santos, Nonato de Souza, Otávio Almeida, Wilfredo Wenzel, Deus Delio, Jean Castilho e Hailton Otero. Pelo lado dos Amigos do Jorge Biro e Nier, alinharam em campo Nier Ferro, Jonhi Milson, Neyvando dos Santos, Wilson de Carvalho, o governador eleito Marcos Rogério, Valdenilson Gonçalves e Walnir Ferro.

O resultado de 3 a 2 fecha a rodada como uma das exibições mais movimentadas do ano no Clube da OAB Rondônia. Além do aspecto competitivo dentro de campo, a partida reforçou a integração e a confraternização esportiva entre os membros da advocacia e os convidados locais.