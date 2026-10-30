Paulo Pereira: mulheres empreendedoras são prioridade no Prospera MEI

Por Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República

Publicada em 30/10/2026 às 11h27

O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), Paulo Pereira, ressaltou nesta quinta-feira (29/10), no programa Bom Dia, Ministro, a importância de ampliar o acesso das mulheres às políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo.

Segundo ele, o trabalho por conta própria é uma realidade para muitos brasileiros, seja como principal fonte de renda, seja como forma de complementar o orçamento familiar. Nesse contexto, as políticas públicas devem considerar as necessidades específicas das mulheres empreendedoras, que frequentemente conciliam o trabalho com as responsabilidades domésticas e os cuidados com a família. “Dinheiro na mão da mulher é dinheiro na mão da família”, afirmou Paulo Pereira.

O ministro ressaltou que a renda gerada pelas mulheres tem impacto importante na educação dos filhos e no bem-estar familiar. Por isso, o Prospera MEI prevê atenção especial às empreendedoras no desenvolvimento das ações de apoio aos pequenos negócios. “No PixMEI, a gente vai ter um olhar mais cuidadoso para aqueles pedidos de até R$ 5 mil que venham de empreendedoras e microempreendedoras individuais, e fizemos uma inclusão de atividades tradicionalmente tocadas por mulheres no Contrata+Brasil”, explicou.

O Contrata+Brasil é uma plataforma que aproxima microempreendedores individuais (MEIs) de órgãos públicos interessados na contratação de serviços. A ferramenta simplifica o acesso às oportunidades de negócios e permite que os empreendedores apresentem propostas diretamente pela plataforma.

ALERTA CONTRA FAKE NEWS – Durante o programa, Paulo Pereira também alertou para a circulação de informações falsas sobre o Pix MEI, especialmente em relação ao valor do apoio financeiro e às regras para sua implementação. “Estão dizendo que o Pix MEI vai ser de R$ 400. É mentira. O programa vai financiar até R$ 5 mil. E tem gente dizendo que não terá esse valor porque não está na lei (Lei Complementar nº 238) aprovada semana passada. É outra mentira”, afirmou Paulo Pereira. A iniciativa terá limite de até 1 milhão de beneficiários entre 2027 e 2030.

Ele explicou que a iniciativa depende de previsão orçamentária e de estruturação pelo Governo Federal. O MEMP alerta que não há liberação de recursos neste momento e que não é cobrada nenhuma taxa para participar do programa. “Infelizmente essa é a realidade do nosso país. Qualquer coisa que a gente faz hoje, a gente tem uma energia muito grande em desfazer os boatos e as mentiras que proliferam na internet”, disse o ministro.

MUDANÇAS NA ECONOMIA – Outro tema abordado foi a percepção de que empresas brasileiras estariam enfrentando dificuldades generalizadas. O ministro esclareceu que os dados econômicos mostram um crescimento do varejo e da renda do trabalhador, enquanto as falências diminuíram. Paulo Pereira citou o avanço do comércio eletrônico e o aumento das importações como fatores que alteram a dinâmica de setores tradicionais, com efeitos sobre os pequenos estabelecimentos comerciais.

“A loja de sapatos lá de Franca (SP) ficava na praça e a pessoa ia lá comprar. Hoje, ela entra em um site e compra pela internet. E, às vezes, esse sapato vem de um fornecedor de fora do Brasil, que não paga o mesmo tributo e não gera emprego aqui”.

Segundo Paulo Pereira, enquanto alguns negócios conseguem se adaptar às mudanças do mercado, outros enfrentam dificuldades para manter suas atividades. Para ele, esse processo não deve ser interpretado, isoladamente, como sinal de uma crise econômica generalizada.

“Não há uma crise econômica no Brasil. O Brasil voltará a ser a oitava economia do mundo – de acordo com as projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI) –, e isso não acontecia há 20 anos. E, nos próximos meses, vocês vão sentir a melhoria da vida econômica pelo fim das bets (apostas online). O presidente Lula foi corajoso, isso vai ter um impacto grande na vida real. O que nós temos de problema no Brasil é o problema do endividamento e as bets eram um problema”, analisou o ministro.

QUEM PARTICIPOU — O “Bom Dia, Ministro” é uma coprodução da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR) e da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Participaram do programa desta quinta-feira a Rádio Liberal, de Belém (PA), a Rádio Sociedade, de Salvador (BA), A Rádio 98 News, de Belo Horizonte (MG), o Diário de Pernambuco, de Recife (PE), a Rádio Manchete, do Rio de Janeiro (RJ), a Rádio Acústica, de Camaquã (RS) e a Rádio Eldorado, de São Paulo (SP).