Recuperação de pontes avança e melhora acesso às comunidades rurais

Por Thaís Alves

Publicada em 30/10/2026 às 12h02

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), avança nos serviços de recuperação de pontes em estradas vicinais do município. Ao todo, cinco estruturas estão contempladas na programação, com trabalhos já concluídos em uma delas e intervenções previstas nas demais.

Uma das pontes já recuperadas é a Ponte Pedreira, localizada na Linha 01, quilômetro 15, na região de Vista Alegre.

Outra estrutura contemplada é a Ponte Pica-Pau, também em Vista Alegre, na Linha 01, quilômetro 32, com início dos serviços inicialmente previsto para 27 de outubro.

Na região de Extrema, os trabalhos na Linha 03 também estavam previstos para começar em 27 de outubro. Já na Linha C-01, ao longo da BR-319, duas pontes, situadas aproximadamente nos quilômetros 38 e 45, estão programadas para receber os serviços nesta semana.

As intervenções têm como objetivo melhorar as condições de tráfego e oferecer mais segurança aos moradores e produtores rurais que dependem dessas estruturas para se deslocar, transportar mercadorias e acessar serviços essenciais.

Morador da Linha C-01 há 40 anos, Severino dos Passos ressaltou a importância da iniciativa para a comunidade e destacou a resposta da Prefeitura à solicitação dos moradores.

“Temos pontes aqui na linha e elas precisam de uma reforma, mas a Prefeitura logo nos atendeu e já está encaminhando tudo para dar início aos trabalhos”, relatou Severino.

A recuperação das estruturas é uma demanda importante para quem utiliza diariamente as estradas vicinais. Além de facilitar o deslocamento dos moradores, as melhorias buscam oferecer condições mais seguras para o transporte escolar e a circulação de veículos que transportam a produção rural.

Para o prefeito Léo Moraes, a recuperação das pontes é fundamental para melhorar as condições de vida de quem mora e trabalha na zona rural.

“Estamos trabalhando para garantir melhores condições de acesso às comunidades rurais, com mais segurança para os moradores, facilidade no transporte escolar e apoio aos produtores que precisam escoar sua produção. Cuidar dessas estradas e pontes é investir na qualidade de vida da população”.

A programação contempla diferentes localidades do município, com serviços destinados à recuperação das estruturas utilizadas pelas comunidades. A manutenção dessas passagens contribui para a continuidade do tráfego e o acesso às propriedades rurais.

O secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, destacou a importância de manter as pontes em boas condições para garantir a mobilidade nas comunidades rurais, facilitar o acesso dos estudantes às escolas e contribuir para o escoamento da produção agrícola.As intervenções fazem parte dos serviços de manutenção da infraestrutura rural, voltados à melhoria das condições de deslocamento nas estradas vicinais. A recuperação das pontes busca atender às necessidades dos moradores e produtores que utilizam essas vias para suas atividades diárias.