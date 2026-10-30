Parque Circuito oferece lazer diário e fonte interativa com horários especiais

Por Carla Maia

Publicada em 30/10/2026 às 11h39

O Parque Circuito Dr. José Adelino, em Porto Velho, está aberto à população todos os dias, das 5h às 22h. Após a entrega da primeira etapa da revitalização, realizada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), o espaço oferece uma estrutura renovada para caminhadas, atividades físicas, lazer e momentos de convivência em família.

Entre as novidades que mais chamam a atenção dos visitantes está a primeira fonte interativa de Rondônia, que possui horários específicos de funcionamento para garantir a organização, a segurança dos usuários e a manutenção adequada do equipamento.

CONFIRA OS HORÁRIOS DA FONTE INTERATIVA

Terça a quinta-feira: das 15h às 17h e das 18h às 20h.

Sábados, domingos e feriados: das 9h às 10h, das 11h às 14h, das 15h às 17h e das 18h às 20h.

Segundas-feiras: fonte fechada para manutenção preventiva.

Às segundas-feiras, somente a fonte interativa permanece fechada. As demais áreas do Parque Circuito continuam disponíveis normalmente, das 5h às 22h.

ESPAÇO RENOVADO PARA TODA A POPULAÇÃO

Parque Circuito oferece espaços renovados de lazer e convivência para toda a família

Além da fonte interativa, o parque conta com playground, espaço pet, academia ao ar livre, equipamentos de calistenia, banheiros revitalizados e áreas de convivência, oferecendo mais conforto e opções de lazer para crianças, jovens, adultos e pessoas idosas.

As melhorias realizadas pela Prefeitura ampliaram as possibilidades de utilização do espaço, que agora reúne ambientes destinados à prática esportiva, às brincadeiras e aos momentos de descanso e convivência entre as famílias.

PRESERVAR O PARQUE É RESPONSABILIDADE DE TODOS

A Prefeitura de Porto Velho reforça a importância da colaboração dos frequentadores para manter o Parque Circuito limpo, organizado e em boas condições de uso.

Os visitantes devem observar as placas de orientação instaladas nos diferentes ambientes e respeitar as regras de utilização da fonte interativa, do playground, do espaço pet e dos equipamentos destinados às atividades físicas.

Entre os cuidados necessários estão o descarte correto do lixo, a preservação dos brinquedos e equipamentos, o uso adequado de cada ambiente e o respeito aos demais frequentadores.

Essas atitudes contribuem para conservar as melhorias realizadas e garantir que os espaços possam continuar sendo utilizados com segurança por pessoas de diferentes idades.

O Parque Circuito Dr. José Adelino permanece aberto diariamente, das 5h às 22h. Os visitantes devem observar os horários específicos da fonte interativa e as orientações disponíveis no local para aproveitar as atrações de forma segura e contribuir para a conservação do parque.