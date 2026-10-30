Ex-BBB critica Shawn Mendes:

Por IG

Publicada em 30/10/2026 às 11h17

Fernanda Keulla, campeã do “Big Brother Brasil 13”, chamou a atenção durante sua participação no “Fofocalizando”, do SBT, nesta quinta-feira (29), ao comentar sobre a aparência do cantor Shawn Mendes, namorado da atriz Bruna Marquezine. Apesar de elogiar a beleza do artista, a apresentadora surpreendeu ao dizer que ele lhe transmite a impressão de não ter o hábito de tomar banho.

“Umas coisas que saem da minha cabeça que eu tenho que falar. O Shawn Mendes, pra mim, é um cara muito maravilhosíssimo. Mas ele passa uma impressão pra mim que ele não toma banho”, afirmou Fernanda durante o programa.

Na sequência, a ex-BBB reconheceu que o comentário poderia causar repercussão e se desculpou. “Ele me passa essa impressão. Me perdoe, Brasil”, completou. A fala aconteceu enquanto Fernanda é testada pela emissora para uma possível vaga fixa na atração de entretenimento.

Saída de Thayse Teixeira e Carol Lekker movimenta os bastidores

A participação de Fernanda acontece em meio a mudanças no elenco do “Fofocalizando”. Thayse Teixeira teve o contrato encerrado pelo SBT na quarta-feira (28), após uma polêmica envolvendo comentários sobre o resultado das eleições presidenciais de 2026. Durante o programa, ela questionou a prorrogação do horário de votação e levantou suspeitas sobre o processo eleitoral. A emissora confirmou o desligamento, mas não apresentou publicamente uma justificativa oficial para a decisão.

Outra saída recente foi a de Carol Lekker, que deixou a atração em setembro. Adecisão esteve relacionada à insatisfação com a remuneração e à falta de oportunidades para realizar ações publicitárias no programa. A apresentadora e a emissora chegaram a um acordo para encerrar o vínculo profissional.