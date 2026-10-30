Mãe de Marina Ruy Barbosa abre o jogo sobre affair com Vini Jr.

Por ig

Publicada em 30/10/2026 às 10h47

A mãe de Marina Ruy Barbosa, Gioconda Ruy Barbosa, usou as redes sociais para se manifestar sobre os rumores de um possível affair entre a atriz e Vini Jr. passarem a circular na web. Nesta terça-feira (27), ela negou que exista qualquer envolvimento amoroso entre os dois e explicou a razão pela qual o ex-namorado de Virginia é próximo da família.

Os boatos sobre um possível affair começaram após o jogador do Real Madrid e a artista passarem a se seguir no Instagram. A interação on-line bastou para que internautas levantassem a possibilidade de os famosos estarem vivendo um romance.

Em resposta a uma publicação sobre o assunto nas redes sociais, Gioconda demonstrou surpresa com os comentários e rebateu as especulações: "Gente, que loucura é essa? O Vini Jr. é meu vizinho! Moramos na mesma rua".

Vale destacar que Vini Jr. está solteiro desde o início de outubro, quando o namoro com Virginia Fonseca chegou ao fim.

Marina Ruy Barbosa está solteira?

O relacionamento entre Marina Ruy Barbosa e o empresário milionário Abdul Fares, que começou em 2023, está passando por uma crise. Apesar disso, a atriz não está oficialmente solteira.

Segundo informações divulgadas pelo Metrópoles, o casal estaria dando um tempo há cerca de quatro meses, embora mantenha contato frequente por telefone. O casamento, que estava previsto para março de 2027, na França, foi adiado e ainda não tem uma nova data definida.

A possibilidade de oficializar a união ainda não foi descartada. No entanto, Marina não se pronunciou publicamente sobre qual a situação atual de seu noivado.

Marina Ruy Barbosa viverá criadora de conteúdo adulto em nova série

Marina Ruy Barbosa iniciou as filmagens da série "Obsessão", do Prime Video, em que viverá uma estrela de conteúdo adulto. Na produção, a atriz interpreta Lorena, a criadora da plataforma fictícia Secret Velvet, que desaparece sob circunstâncias misteriosas.