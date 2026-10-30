Flamengo abre 3 pontos na liderança; Convocados para amistosos; Tabelinha Rondoniense ...

Brasileirão: Flamengo abre 3 pontos na liderança e Seleção Brasileira convocada para amistosos. No Tabelinha: Ginástica e Karatê são destaques.
Flamengo dispara no Brasileirão, tropeço do Palmeiras e Seleção Convocada.
Brasileirão - A 33ª rodada do Brasileirão pegou fogo na quinta-feira (29)! No clássico carioca, o Flamengo atropelou o Vasco por 4 a 1 no Nilton Santos, com dois gols de Pedro e dois de Samuel Lino. O triunfo levou a equipe a 73 pontos, abrindo três de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras.
Em Belo Horizonte, o Cruzeiro venceu o Atlético-MG por 1 a 0 na Arena MRV, com gol relâmpago de Kaio Jorge, e se consolidou em terceiro lugar com 57 pontos. Já em Porto Alegre, o Grêmio bateu o Athletico-PR, chegou a 37 pontos e deixou o Z-4, ultrapassando o rival Internacional. A rodada segue nesta sexta com Corinthians e Mirassol!
Quarta-feira
A 33ª rodada movimentou as duas pontas da tabela do Brasileirão. Na Vila Belmiro, Santos e Palmeiras empataram por 0 a 0, resultado frustrante para o Verdão (70 pontos) na caça ao líder Flamengo. No Maracanã, o Fluminense (54 pontos) encerrou o jejum ao bater o Internacional por 2 a 1 com gol no último minuto, afundando o Colorado na briga contra o Z-4.
Em Belém, o lanterna Remo surpreendeu e bateu o Botafogo por 2 a 1, impondo a quarta derrota da era Tite. Já em Salvador, o Bahia venceu o São Paulo por 3 a 2 e assumiu a 6ª vaga rumo à Libertadores. Para fechar, o Bragantino fez 3 a 0 na Chapecoense com show e hat-trick de Wallace Yan.
Convocação - O técnico Carlo Ancelotti anunciou a lista de convocados da Seleção Brasileira para os últimos desafios de 2026! O Brasil enfrentará o Japão no dia 14 de novembro (7h15) e Singapura no dia 17 (7h), ambos os jogos disputados no Estádio Nacional de Singapura.
Mantendo a promessa de renovação do ciclo rumo à Copa de 2030, a lista traz jovens talentos como Pedro Morisco (Coritiba), Arthur Dias (Athletico-PR), Gabriel Bontempo (Santos) e André Luiz (Corinthians). As promessas se juntam a estrelas já consolidadas como Vinicius Jr, Raphinha, Endrick e Estêvão para fechar o ano em alta no continente asiático.
Tabelinha Rondoniense
Atletas de Porto Velho em SP, torneio de Karatê e irmãos rumo ao Brasileiro.
Ginástica - A ginástica rítmica de Porto Velho ganha destaque nacional. Entre os dias 3 e 8 de novembro, as ginastas July Maciel e Manu disputam competição em Aparecida do Norte (SP). Ambas são pratas da casa do projeto municipal Construindo Campeões e chegam embaladas por trajetórias inspiradoras de persistência e superação.
July celebra 9 anos de dedicação sendo campeã geral da Etapa Norte (categoria adulta), enquanto Manu deu a volta por cima após a frustração de 2025 para sagrar-se campeã absoluta este ano. Celebradas pelo prefeito Léo Moraes e pela Semtel, as jovens levam o talento e a garra rondoniense para o cenário nacional.
Cabixi - Cabixi se transforma na capital do karatê rondoniense nos dias 7 e 8 de novembro de 2026. A cidade recebe a II Copa PSKSCF de Karatê Shotokan, válida como a III etapa do Campeonato Estadual da Federação UKIRO. O torneio será sediado na Escola José de Anchieta e contará com karatecas de Vilhena, Ariquemes, Ouro Preto do Oeste e de diversos cantos do Estado.
Organizado pelo Projeto Social Construindo Futuros, sob comando do Sensei Reis e da Senpai Kendlly, o evento celebra a disciplina e a cidadania. Com forte apoio de comerciantes, voluntários e lideranças locais, a competição tem entrada aberta e convida toda a comunidade a prestigiar o esporte.
Karatê - O karatê de Cacoal busca espaço no cenário nacional. Os irmãos Jeferson Branchier Petsch Melo Filho e Maria Fernanda garantiram vaga no Campeonato Brasileiro de Karatê, que acontece de 18 a 21 de novembro de 2026, em Brasília (DF). Agora, os jovens atletas e seus pais travam uma verdadeira batalha contra o relógio para custear a viagem.
Com o apoio da família, os irmãos lançaram uma campanha solidária para arrecadar recursos para passagens, hospedagem e alimentação. A comunidade pode ajudar com qualquer valor pelo Pix (69 99295-1004) e transformar o sonho dos caratecas rondonienses em realidade no tatame.
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