Papa Leão XIV pede para votar por correspondência nas eleições americanas, diz TV

Por G1

Publicada em 30/10/2026 às 10h21

O Papa Leão XIV teria solicitado uma cédula de voto por correspondência para participar das eleições de meio de mandato nos EUA. Se votar, ele poderá entrar para a história como o primeiro pontífice a participar de uma eleição norte-americana.

De acordo com a emissora de TV americana NBC, Robert Prevost, que nasceu nos Estados Unidos, fez o pedido em 3 de outubro para as autoridades do estado de Illinois, onde está registrado.

O cartório eleitoral da região ainda não recebeu a cédula preenchida do Vaticano, segundo a NBC. Por ser o primeiro pontífice norte-americano, Leão XIV pode se tornar o primeiro líder máximo da Igreja Católica a votar em uma eleição dos EUA.

Leão XIV se recupera após uma cirurgia para a retirada de um câncer no pulmão direito em 13 de outubro. De alta do hospital, realizou a primeira missa após o procedimento no dia 21 de outubro.

De acordo com informações do hospital onde Leão XIV ficou internado, ele ainda será submetido a sessões de imunoterapia para prevenir o retorno da doença.

Relação tensa com Donald Trump

Leão XIV é crítico ao atual presidente do país em que nasceu. Desde 2015, antes mesmo de assumir o maior posto da Igreja Católica, o então cardeal Robert Prevost já tecia críticas às políticas de Donald Trump.

Em 2026, o pontífice chegou a dizer que não tem medo do republicano após Trump chamá-lo de "fraco".

As eleições de meio de mandato nos EUA acontecem na próxima terça-feira (3). Nelas, será renovado quase todo o Congresso norte-americano, além do governo de 36 estados.