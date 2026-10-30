Em Congresso Técnico FFER e clubes definem novo formato Rondoniense Sicredi 2027

Por FFER

Publicada em 30/10/2026 às 09h09

a manhã desta quinta feira durante Congresso Técnico na Federação de Futebol do Estado de Rondônia com a presença dos presidentes dos clubes participantes do Rondoniense Sicredi 2027 foi definido o novo formato de disputa, a competição de 2027 terá novidade. Serão 08 clubes divididos em dois grupos de quatro, Sport Genus, Barcelona, Gazin Porto Velho e Rondoniense no outro grupo estão Guaporé, Vilhena, Rolim de Moura e Ji-Paraná.

Na primeira fase os times se enfrentam dentro do grupo, com jogos de ida e volta. A segunda fase terá os dois primeiros colocados de cada grupo já garantido na semifinal. Os outros dois semifinalistas serão conhecidos através dos confrontos em partida única, sendo o segundo colocado do grupo do interior joga com o terceiro do grupo da capital, o segundo colocado do grupo da capital joga com o terceiro do grupo do interior, sendo que os segundos colocados jogam em casa e com vantagem do empate.

Nas semifinais os jogos serão de ida e volta, sendo que os clubes classificados em primeiro lugar dos grupos, decidem a vaga em casa. Os clubes que passarem no confronto avançam à final do Rondoniense Sicredi 2027.

Outra novidade é a disputa pelo terceiro lugar, em jogo único os dois clubes vencidos nas semifinais disputam o terceiro lugar e a vaga na Copa do Brasil de 2028. A bola rola para as emoções do Rondoniense Sicredi 2027 a partir do dia 16 de janeiro. O novo formato foi decidido pelo clubes e a FFER durante Congresso técnico na sede da Casa do Futebol de Rondônia.

Durante o encontro a Federação de Futebol do Estado de Rondônia confirmou a parceria com a Sicredi para a 37ª edição do campeonato, em 2027 a principal competição do Estado de Rondônia será o Rondoniense Sicredi 2027, parceria de várias edições, para a Sicredi a parceria representa mais que investimento financeiro, pois reflete o compromisso institucional com o desenvolvimento do esporte, a organização da competição e a valorização dos clubes e atletas de Rondônia. O Rondoniense Sicredi 2027 reafirma, a união entre esporte e cooperativismo, fortalecendo e impulsionando o desenvolvimento social e econômico em todo o Estado de Rondônia, através do esporte e lazer.