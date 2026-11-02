Homem é morto a facadas durante briga com companheira em chácara

Por hora1rondonia.com

Publicada em 02/11/2026 às 10h30

Vítima foi encontrada sem vida pela Polícia Militar; mulher alegou legítima defesa e apresentava ferimentos pelo corpo. Durante a ocorrência, policiais descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem por dívida de pensão alimentícia.

Um homem identificado como Elrimar de 40 anos, morreu após ser atingido por golpes de faca durante uma discussão com a companheira, na madrugada deste domingo (1º), em uma chácara localizada no Ramal do Portela, na zona rural de Candeias do Jamari, em Rondônia.

De acordo com as informações apuradas no atendimento da ocorrência, o episódio aconteceu após um desentendimento entre o casal, que consumia bebidas alcoólicas na propriedade. A Polícia Militar foi acionada para atender a uma situação de violência doméstica e, ao chegar ao endereço, encontrou Elrimar caído e sem sinais vitais.

A companheira da vítima, uma mulher de 35 anos, permaneceu no local e conversou com os policiais da 3ª Companhia. Ela afirmou que teria agido para se defender de agressões físicas praticadas pelo homem durante a discussão.

Segundo a versão apresentada pela mulher, durante o conflito ela sofreu ferimentos no rosto e em uma das mãos. Diante da situação, teria pegado uma faca para tentar conter Elrimar, atingindo-o na região da virilha e de uma das pernas. Os ferimentos provocados pelos golpes resultaram na morte do homem.

Durante os procedimentos de identificação da vítima, os policiais realizaram uma consulta aos sistemas de segurança pública e descobriram que Elrimar constava como procurado pela Justiça. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto relacionado ao não pagamento de pensão alimentícia.

Ainda conforme as informações da ocorrência, uma terceira pessoa que teria presenciado parte da discussão deixou a propriedade antes da chegada das equipes policiais. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a identidade dessa testemunha.

A Perícia Criminal foi acionada para realizar os levantamentos técnicos no local, enquanto uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) ficou responsável pelos procedimentos de remoção do corpo e exames necessários. A faca apontada como utilizada no episódio também foi recolhida para auxiliar nas investigações.

Após o atendimento da ocorrência, a mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil, onde ficou à disposição das autoridades competentes.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que irá apurar as circunstâncias da morte, analisar a versão apresentada pela mulher e esclarecer se a ação ocorreu em legítima defesa.