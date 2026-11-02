Mulher é executada a tiros no bairro Assossete em Vilhena

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 02/11/2026 às 10h10

Vilhena chegou à marca de 23 homicídios registrados em 2026 após mais uma mulher ser assassinada a tiros na madrugada desta segunda-feira, 02 de novembro de 2026.

O crime aconteceu na edícula de uma residência situada na rua 8508, no bairro Assossete, em Vilhena (RO).

A vítima foi identificada como Ingrid Caroline Francisca Martins Eufrásio, de 29 anos de idade.

Conforme as informações preliminares, ela foi atingida por dois disparos de arma de fogo e morreu ainda no local.

A unidade de resgate do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada, mas, ao chegar ao endereço, os socorristas constataram o óbito.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia criminal da Polícia Técnico-Científica (POLITEC).

Após os procedimentos periciais, o corpo foi liberado para a Funerária Santo Cristo, que fez a remoção do cadáver.

Com o assassinato de Ingrid, Vilhena contabiliza 23 homicídios ao longo de 2026, aumentando a estatística de mortes violentas no município.

A autoria e a motivação do crime serão investigadas pela Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes Contra a Vida (DERCCV), da Polícia Civil.

A ocorrência deverá ser registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).