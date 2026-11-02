Mulher é executada a tiros no bairro Assossete em Vilhena

Vilhena chegou à marca de 23 homicídios registrados em 2026 após mais uma mulher ser assassinada a tiros na madrugada desta segunda-feira, 02 de novembro de 2026.
O crime aconteceu na edícula de uma residência situada na rua 8508, no bairro Assossete, em Vilhena (RO).
A vítima foi identificada como Ingrid Caroline Francisca Martins Eufrásio, de 29 anos de idade.
Conforme as informações preliminares, ela foi atingida por dois disparos de arma de fogo e morreu ainda no local.
A unidade de resgate do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada, mas, ao chegar ao endereço, os socorristas constataram o óbito.
A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia criminal da Polícia Técnico-Científica (POLITEC).
Após os procedimentos periciais, o corpo foi liberado para a Funerária Santo Cristo, que fez a remoção do cadáver.
Com o assassinato de Ingrid, Vilhena contabiliza 23 homicídios ao longo de 2026, aumentando a estatística de mortes violentas no município.
A autoria e a motivação do crime serão investigadas pela Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes Contra a Vida (DERCCV), da Polícia Civil.
A ocorrência deverá ser registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).
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