Gominho nega ter recebido herança de Preta Gil e revela lembranças que guardou

Por BNEWS

Publicada em 02/11/2026 às 09h47

Gominho quebrou o silêncio sobre os rumores de que teria recebido parte da herança de Preta Gil, que morreu em julho de 2025. Em entrevista à jornalista Ana Luiza Santiago, do jornal O Globo, o apresentador negou ter recebido qualquer quantia em dinheiro. Ele também relembrou os últimos momentos ao lado da amiga, falou sobre o processo de luto e revelou quais objetos guardou como lembrança da artista.

Mais de um ano após a morte de Preta, Gominho contou que a dor da perda vem dando lugar a um sentimento de gratidão pela história que construíram juntos. O apresentador acompanhou de perto o tratamento da cantora contra o câncer e esteve ao lado dela nos momentos mais delicados. Ao falar sobre a saudade, explicou que tem aprendido a lidar com a ausência e que hoje consegue recordar a amiga com mais leveza.

“O luto é dolorido, mas, ao mesmo tempo, é um negócio interessante para você se perceber como pessoa. Porque são fases, e cada uma tem o seu tempo. Não existe um tempo para todo mundo”, declarou.

Sobre os rumores envolvendo uma suposta herança, Gominho afirmou desconhecer a origem das especulações e criticou a disseminação de informações sem fundamento nas redes sociais. Segundo ele, a amizade com Preta nunca esteve relacionada a interesses financeiros.

“Não faço a menor ideia de onde tiraram essa história. Hoje em dia, a internet tem um lado muito perigoso, que é o de dar voz a todo mundo, e todo mundo fala o que quiser”, afirmou.

O apresentador explicou que ficou com alguns pertences da cantora, divididos entre pessoas próximas após sua morte. Entre os objetos estão bolsas de grife, uma echarpe que Preta costumava usar e alguns itens da casa. Gominho contou que vendeu a maioria das bolsas, mas decidiu guardar uma delas, justamente a preferida da amiga.

“Preta deixou para mim tudo o que eu sou hoje em dia. São coisas afetivas mesmo, o dinheiro vem e vai. E eu não tenho apego a coisas materiais”, declarou.