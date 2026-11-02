Britney Spears critica irmã e ex-marido e diz que busca uma nova família

Por Band

Publicada em 02/11/2026 às 09h35

A cantora Britney Spears voltou a expor detalhes da relação conturbada com a própria família. No domingo (1º), a cantora publicou no Instagram uma imagem de Dakota Fanning criança mostrando o dedo médio. Na legenda, ela falou da irmã, Jamie Lynn Spears e o ex-marido, Kevin Federline.

Britney disse que está procurando uma nova família. "Vou encontrar uma nova família! Jamie Lynn nunca me deixou segurar a Ivey uma única vez quando eu a visitava na Louisiana durante a Covid, em viagens de duas semanas, e Kevin não me deixava usar o banheiro quando eu ia buscar meus filhos na casa deles!", escreveu.

Ivey é filha caçula de Jamie Lynn. E Kevin é pai dos dois filhos da cantora, Sean Preston e Jayden James. No texto, ela ainda cita o pai, Jamie Spears, que a manteve em tutela por 13 anos.

"Eles me fizeram sentir como uma escrava e fizeram todas as suas coisas secretas pelas minhas costas, e tudo o que eu fiz foi trabalhar para o meu pai!", escreveu.