Cobrança de dívida mediante intimidação termina com quatro presos em Porto Velho

Por NewsRondônia

Publicada em 02/11/2026 às 10h40

Quatro homens foram presos neste domingo (1º), suspeitos de envolvimento em ameaças e cobrança de dívida mediante intimidação, na Rua Maracujá, bairro Nova Esperança, Zona Norte de Porto Velho. A ação foi realizada pela Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar durante a Operação Força Total.

A ocorrência começou após uma denúncia informar que homens supostamente armados estavam em frente a uma residência. No endereço, os policiais encontraram quatro suspeitos dentro de uma caminhonete Chevrolet S10 branca.

Durante a abordagem, os militares localizaram com um dos ocupantes uma pistola Taurus G2C calibre 9mm, carregada com 12 munições intactas. Conforme a ocorrência, a arma estava com a numeração de identificação suprimida.

Após a abordagem, os policiais conversaram com o morador da residência. Segundo o relato da vítima, a dívida começou em R$ 500, após um empréstimo feito no dia 8 de outubro.

Em aproximadamente 28 dias, conforme a versão apresentada à polícia, o valor cobrado teria chegado a R$ 12 mil.

A vítima também afirmou que os quatro homens teriam ido até a residência para levar sua motocicleta como forma de pagamento da dívida.

Ainda segundo o relato, fotografias de uma arma de fogo teriam sido enviadas pelo WhatsApp durante as cobranças, supostamente como forma de intimidação.

Suspeitos dizem que receberiam porcentagem da cobrança

Durante o registro da ocorrência, os quatro homens informaram ser do Acre. Conforme o relato registrado, eles disseram que teriam aceitado realizar a cobrança de uma dívida pertencente a uma terceira pessoa, ainda não identificada.

Em troca, o grupo receberia uma porcentagem do valor arrecadado.

Os quatro receberam voz de prisão e foram encaminhados à Central de Polícia, juntamente com a pistola e as munições apreendidas.

As circunstâncias da cobrança, as ameaças relatadas pela vítima e a participação de cada suspeito deverão ser apuradas pela Polícia Civil.