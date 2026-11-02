Homem é espancado após invadir casa e agredir morador com paulada

Por pvhnoticias.com

Publicada em 02/11/2026 às 10h50

Um homem foi preso após uma tentativa frustrada de roubo em uma residência na Rua Salomão, bairro São Francisco, em Porto Velho neste domingo (01).

Segundo informações apuradas pelo site, o indivíduo invadiu uma casa vigiada com cães da raça pitbull e rottweiler, depois tentou se esconder dentro do imóvel.

No entanto ao ser flagrado, desferiu uma paulada na cabeça do morador que entrou em luta corporal com o criminoso. Em seguida ele foi cercado e espancado por populares até a chegada da PM.

O suspeito precisou ser levado para atendimento médico antes de ser conduzido ao Departamento de Flagrantes, onde ficou a disposição da justiça. Para os policiais ele disse que estava apenas brincando, que não passava de uma pegadinha.