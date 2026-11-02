Prefeitura de Porto Velho abre concurso com vagas para médicos, enfermeiros, odontólogos e técnicos de diferentes áreas da saúde

Por João Paulo Prudêncio / Secom

Publicada em 02/11/2026 às 11h18

Seleção da Semusa reúne 2.248 oportunidades, entre vagas imediatas e cadastro de reserva

O concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Porto Velho está com inscrições abertas e oferece oportunidades para profissionais de diferentes áreas da saúde. A seleção contempla cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com o objetivo de reforçar as equipes que atuam nos serviços municipais.

Entre os cargos disponíveis estão médicos de diversas especialidades, enfermeiros, odontólogos, farmacêuticos, técnicos de enfermagem e de laboratório, agentes comunitários de saúde, além de outras funções previstas no edital.

A contratação dos profissionais aprovados, conforme a disponibilidade de vagas e as regras do concurso, deverá contribuir para ampliar a capacidade de atendimento da rede municipal de saúde, tanto nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) quanto nos demais serviços oferecidos à população, incluindo unidades de urgência e emergência.

Para o prefeito Léo Moraes, o concurso representa uma oportunidade de ingresso no serviço público e de fortalecimento das equipes responsáveis pelo atendimento à população.

“O concurso da Saúde realizado pela Prefeitura vem sendo aguardado por anos pela nossa população, que será a mais beneficiada com a chegada desses profissionais, que estarão dispostos a servir o nosso povo. Boa sorte a todos que irão participar das provas”, disse Léo Moraes.

Ao todo, o concurso da Semusa oferece 2.248 oportunidades, distribuídas entre vagas para contratação imediata e formação de cadastro de reserva. A seleção permitirá o ingresso de novos profissionais conforme a classificação dos candidatos, a necessidade da administração municipal e as condições previstas no edital.

COMO SE INSCREVER

As inscrições seguem abertas até 11 de novembro de 2026, às 16h, no horário de Rondônia, e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), responsável pela organização do concurso.

Para participar, o candidato deve acessar a página da seleção, consultar o edital e suas retificações, verificar os requisitos do cargo pretendido, preencher o formulário eletrônico e efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido.

Edital da Semusa: https://www.diariomunicipal.com.br/arom/materia/12E00984

Site da banca organizadora: https://www.ibgpconcursos.com.br/

Os candidatos devem acompanhar as publicações da banca para conferir eventuais atualizações do cronograma, orientações sobre as provas e demais etapas do concurso.