Marina Ruy Barbosa e Luma Costa deixam de se seguir após mais de 20 anos de amizade

Por Letícia Montrezor

Publicada em 02/11/2026 às 09h53

Marina Ruy Barbosa, de 31 anos, e Luma Costa, de 38, deixaram de se seguir no Instagram. A informação chamou a atenção pela amizade de mais de duas décadas entre as atrizes. Até o momento, nenhuma das duas explicou o motivo da mudança na rede social.

Um dia antes, no sábado (31), Marina publicou uma reflexão sobre o ego e as relações pessoais. Sem citar Luma, a artista escreveu: "Na era do EU. Hoje, me peguei vendo essa obra de arte na minha casa, de pessoas encapsuladas em seus próprios mundos. De validação constante, de necessidade de ser visto, da individualidade confundida com individualismo."

Na sequência, a atriz falou sobre a importância de prestar atenção aos sentimentos alheios. "Nunca tivemos tantas ferramentas para nos conectar. E, talvez, nunca tenha sido tão fácil desconsiderar as emoções do outro. Tão ocupados o tempo todo que esquecemos o que realmente desejamos que seja prioridade. Deixamos de escutar com atenção, perceber os detalhes e acolher as necessidades de quem a gente 'ama'", afirmou.

Marina também fez um questionamento sobre os vínculos afetivos. "O ego virou protagonista. A empatia, coadjuvante. E as relações, muitas vezes, um cabo de guerra em que importa mais ter razão do que preservar o que realmente tem valor. Fico pensando: quantas pessoas especiais estamos perdendo não por falta de amor, mas por falta de escuta, atenção e sensibilidade? Em uma sociedade tão obcecada pelo EU e seu próprio individualismo, quanto espaço ainda estamos dispostos a oferecer ao NÓS?"

Apesar da proximidade das datas, não há confirmação de que a publicação tenha relação com a mudança no Instagram. As assessorias das atrizes não se manifestaram sobre o assunto, e elas também não comentaram diretamente a situação.

Amizade de infância

As duas se conheceram em 2004, nos bastidores da novela "Começar de Novo", da TV Globo, quando ainda eram jovens. Desde então, cultivaram uma amizade que também marcou momentos importantes da vida pessoal de ambas.

Luma foi madrinha do casamento de Marina com Alexandre Negrão, em 2017. Já Marina é madrinha de Eduardo, filho caçula de Luma. Em 2019, Luma defendeu publicamente a amiga durante a polêmica relacionada ao ator José Loreto. Entre 2020 e 2022, as duas chegaram a negar rumores de afastamento.