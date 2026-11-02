Gretchen perde peruca durante show e fala sobre alopecia: “Orgulho de quem eu sou”

Por Terra

Publicada em 02/11/2026 às 09h41

A cantora Gretchen transformou um imprevisto em um exemplo de autoestima durante seu show no festival Rock The Mountain, neste domingo, 1º. Enquanto dançava Chorando Se Foi com um dos bailarinos, a cantora acabou perdendo a peruca no meio da coreografia. Mas, em vez de deixar o palco ou disfarçar o imprevisto, ela transformou a situação em uma conversa sobre sua relação com a alopecia.

A artista interrompeu a música por alguns instantes e aproveitou a atenção do público para falar sobre o episódio.

"Acho que o poder das mulheres, como dizia Taís Araujo, não está no cabelo. Hoje eu pude trazer para vocês essa realidade. Não foi proposital. Eu ia tirar mais para frente, mas acho que foi no momento certo. Realidade da vida. Orgulho de quem eu sou. Poderosa e única", disse.

Gretchen também contou que tem recebido o carinho de mulheres que se identificam com sua experiência. Ela relatou que foi abordada por fãs no aeroporto, que agradeceram por ela falar abertamente sobre a queda de cabelo. A cantora ainda dividiu com o público uma situação que passou a valorizar após o tratamento: a liberdade de tomar banho e sentir a água diretamente no couro cabeludo.

O marido da artista, Esdras de Souza, também participou do momento. Ele revelou que já usou prótese capilar e brincou sobre as dificuldades de entrar na piscina com o acessório. Gretchen entrou na brincadeira e contou que incentivou o companheiro a fazer um transplante capilar.

Gretchen fala sobre alopecia e transplante capilar

A cantora vem dividindo com os seguidores sua trajetória com a alopecia, condição que provoca a perda de cabelo. Durante esse período, Gretchen recorreu às próteses capilares, mas decidiu fazer um transplante para recuperar os fios.

No palco, ela contou que o procedimento foi realizado há dois meses e comemorou os primeiros resultados. A artista não escondeu a emoção ao falar sobre a possibilidade de voltar a usar o próprio cabelo.

"Eu não acreditava que eu ia conseguir ter o meu cabelo de volta. Tem dois meses e eu já posso usar o meu cabelo curtindo. Agora vamos continuar dançando livre", afirmou.

Depois do desabafo, Gretchen retomou a apresentação e seguiu dançando.