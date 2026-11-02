Rondoniense Feminino Sub-20: Gazin Porto Velho vence Tênis Clube e avança em primeiro lugar

Por FFER

Publicada em 02/11/2026 às 09h30

Na manha deste sábado teve mais jogos do Rondoniense Feminino Sub-20 no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa, em campo Gazin Porto Velho e Tênis Clube, valendo a liderança do grupo A, quem levou a melhor foi as meninas do Gazin Porto Velho que abriu o placar logo aos 11 minutos da primeira etapa, após chute fraco da jovem Aline Geovana, mas a goleira adversária Claudiane acabou falhando e a bola acabou no fundo das redes do Tênis Clube. Gazin Porto Velho 1 Tênis Clube 0

A Locomotiva foi para o intervalo com a vantagem mínima, num primeiro tempo bastante equilibrado com muita marcação e boas oportunidades de gols paras as equipes. Na segunda etapa a partida também foi marcada por muita disputa e marcação e quando parecia que a partida terminaria mesmo com a vantagem mínima, o Gazin Porto Velho chegou ao segundo gol, e com um belo gol olímpico no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa, aos 29 minutos, Aline cobrou o escanteio direto encobrindo a goleira Portugal. Gazin Porto Velho 2 Tênis Clube 0.

Nos acréscimos o Gazin Porto marcu mais um, final no CDF - Heitor Costa, Locomotiva 3 Tênis Clube 0. Com o resultado as meninas do Gazin Porto Velho avançam para a segunda fase na liderança, e o Tênis Clube também classificado fica com a segunda vaga. Na tarde deste sábado a decisão do grupo B, jogam Desportiva Itapuense e União Cacoalense a partir das 16h. Caso o União vença a partida os classificados serão conhecidos nos critérios de desempate. A partida será transmitida ao vivo pelo canal oficial da FFER no Youtube.