Homem é preso após ameaçar irmã de morte e tentar atacá-la com faca

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 03/11/2026 às 08h40

Uma mulher conseguiu escapar de uma tentativa de agressão com faca praticada pelo próprio irmão no bairro Embratel, em Vilhena. Após se refugiar em um dos cômodos da residência, ela acionou a Polícia Militar e relatou ter recebido ameaças de morte. O suspeito foi localizado e preso em flagrante.

A vítima é responsável pelos cuidados da mãe dos envolvidos, uma idosa que permanece parcialmente acamada em razão de limitações físicas.

Quando os policiais militares chegaram ao endereço, encontraram o homem dentro do imóvel. Questionado sobre a ocorrência, ele admitiu o desentendimento com a irmã, mas negou ser responsável pelas ameaças e pela tentativa de agressão.

Conforme as informações divulgadas, o episódio começou durante uma discussão por motivos fúteis. O homem passou a dirigir xingamentos à familiar, utilizando palavras de baixo calão, além de ameaçá-la de morte.

Em seguida, o suspeito se apoderou de uma faca e avançou na direção da irmã com a intenção de golpeá-la. A mulher conseguiu fugir e se trancou em um cômodo da casa, de onde telefonou para a Polícia Militar e solicitou ajuda.

Diante da gravidade dos fatos e da impossibilidade de pacificação no local, o homem recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena, onde a ocorrência foi registrada para a adoção das providências legais cabíveis pela Polícia Civil.