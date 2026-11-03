Trio é preso após furto em dois comércios no centro de Porto Velho

Por pvhnoticias.com

Publicada em 03/11/2026 às 09h00

Três homens foram presos por furto na noite desta segunda-feira (02), em dois pontos comerciais no cruzamento da Avenida 7 de Setembro com Rua Marechal Deodoro, centro de Porto Velho.

Segundo a PM, após invadir um comércio de chaves (chaveiro) e uma lanchonete, os criminosos fugiram carregando vários objetos na cabeça.

A PM foi acionada e uma guarnição da Força Tática do 1 Batalhão conseguiu localizar os suspeitos na Rua Tenreiro Aranha próximo de um Hospital.

Foram apreendidos com eles uma estufa de salgados, pacotes de salgadinhos, vários óculos e outros produtos, além de um alicate industrial, usado para cortar vários cadeados. Tudo foi apresentado no Departamento de Flagrantes.