Mulher é presa com crack e maconha durante ação da Força Tática

Por NewsRondônia

Publicada em 03/11/2026 às 08h50

Uma mulher de 29 anos foi presa na tarde desta segunda-feira (2), durante uma ação da Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), na rua Eurico Caruso, bairro Aponiã, zona Leste de Porto Velho. A ocorrência foi registrada após informações do Núcleo de Inteligência sobre possível comercialização de entorpecentes no endereço.

Segundo a Polícia Militar, um homem fugiu para o quintal de uma residência ao perceber a aproximação da viatura. Ele não foi localizado, apesar das buscas realizadas pelos policiais. Durante a averiguação no imóvel, os militares encontraram uma mulher e uma sacola com porções de drogas, dinheiro e materiais utilizados para preparar e embalar entorpecentes.

Na ação, foram apreendidos 39 invólucros de substância semelhante ao crack, sendo um grande, três médios e 35 pequenos. Também foram encontradas oito porções de maconha. Os policiais recolheram ainda R$ 289,30 em dinheiro, uma balança de precisão e sacos utilizados para embalagem.

De acordo com o relato policial, a mulher afirmou ser proprietária da residência e declarou desconhecer que o homem que fugiu estaria envolvido na comercialização de drogas. Ela informou que ele seria amigo de seu companheiro, preso no dia anterior.