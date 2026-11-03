Fátima Bernardes desabafa sobre relacionamento com Túlio Gadêlha:

Por BNEWS

Publicada em 03/11/2026 às 08h45

A jornalista Fátima Bernardes celebra seu relacionamento de nove anos com Túlio Gadêlha, refletindo sobre os desafios da distância | Foto: Reprodução / redes sociais

Nesta segunda-feira (2), Fátima Bernardes usou as redes sociais para celebrar os nove anos de relacionamento com o deputado federal Túlio Gadêlha. A jornalista refletiu sobre a dificuldade de manter um romance à distância quando se tem uma rotina intensa de trabalho.

Atualmente, Fátima Bernardes mora no Rio de Janeiro, enquanto Túlio divide sua rotina profissional entre Pernambuco e Brasília. Ao refletir sobre o último ano, a jornalista declarou que esse não foi um período fácil.

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha se conheceram em 2017, através de uma amiga em comum. O primeiro encontro ocorreu em São Paulo, após os dois combinarem de assistir a um musical. Antes disso, os dois se conheceram melhor ao passar 40 dias apenas conversando por mensagens e ligações.

Em novembro de 2017, o casal assumiu publicamente o namoro. Desde o início, a distância fez parte da rotina dos dois, tendo em vista que Túlio mora em Pernambuco e também tem compromissos profissionais em Brasília, enquanto Fátima vive no Rio de Janeiro.

Antes do namoro com o deputado, a jornalista foi casada por 26 anos com o jornalista William Bonner. Os dois anunciaram a separação em 2016 e são pais dos trigêmeos Vinícius, Beatriz e Laura.