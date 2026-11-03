Prefeitura apoia ações de incentivo ao empreendedorismo e à reinserção no mercado de trabalho após a aposentadoria

Por ASSESSORIA

Publicada em 03/11/2026 às 08h46

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Semdes, apoiou duas iniciativas voltadas ao incentivo ao empreendedorismo, à autonomia financeira e à ampliação das oportunidades de geração de renda. As atividades foram promovidas pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Jaru – ACIJ, o Sistema Nacional de Emprego – Sine e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac.

A programação foi realizada na sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SCFV e começou com a roda de conversa “A aposentadoria não é o fim da linha”, que reuniu cerca de 25 idosos atendidos pelo SCFV. Durante o encontro, os participantes receberam orientações sobre cadastro de currículos no sistema do Sine, cursos de capacitação e aspectos jurídicos relacionados ao retorno à atividade profissional após a aposentadoria.

Na sequência, foi realizada a Maratona de Inovação, com orientações sobre como abrir um negócio, estratégias de divulgação e formas de atrair clientes. A iniciativa buscou incentivar os participantes a identificar oportunidades e desenvolver ideias para empreendimentos com baixo investimento inicial e adaptáveis à rotina de cada indivíduo.

A primeira-dama e secretária municipal de Desenvolvimento Social, Leidiane Lima, ressaltou a importância de apoiar ações que ampliem as oportunidades de qualificação profissional, empreendedorismo e geração de renda. “A Prefeitura e a Semdes estão sempre à disposição para somar esforços em iniciativas que promovam a educação, o empreendedorismo e a autonomia financeira da população, por isso, somos parceiros de iniciativas que podem transformar a vida das pessoas, como a Maratona de Inovação e a roda de conversa para aposentados”, afirmou.