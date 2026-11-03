Por PC/RO

Publicada em 03/11/2026 às 13h30

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por intermédio da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), deflagrou, nesta terça-feira (3), mais uma fase da Operação Ciber Querubins, iniciativa voltada à prevenção e à repressão de crimes relacionados à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes, especialmente aqueles praticados por meio da internet.

Nesta nova etapa, foi realizada uma diligência de busca em desfavor de um indivíduo investigado pela suspeita de armazenamento de material de abuso sexual infantojuvenil, internacionalmente identificado pela sigla CSAM (Child Sexual Abuse Material).

Durante a ação policial, foram apreendidos materiais digitais que serão submetidos à análise técnica.

A Operação Ciber Querubins possui caráter continuado, integrando as ações permanentes desenvolvidas pela DRCC para identificar e responsabilizar indivíduos envolvidos em crimes de exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes no ambiente virtual.

A Polícia Civil ressalta que o enfrentamento dessa modalidade criminosa constitui uma das prioridades da atuação especializada da DRCC, considerando a gravidade das condutas investigadas e a necessidade de proteção integral de crianças e adolescentes.