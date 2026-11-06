Projeto apoiado por Cirone Deiró se torna realidade em Cacoal e crianças com deficiência recebem equoterapia

Por Eli Batista

Publicada em 06/11/2026 às 11h45

A solenidade de lançamento do projeto Eu acredito foi realizada no último sábado (31.10), no Parque de Exposição. O atendimento está sendo oferecido, gratuitamente, pelo Núcleo Terapêutico Multiprofissional de Cacoal. O Centro Estadual de Equoterapia Eu acredito e a Associação Nacional de Equoterapia são parceiros do programa, que também conta com o apoio do deputado estadual Cirone Deiró.

O gestor do Núcleo Terapêutico Multiprofissional, Dionei Pereira, informou que o projeto Eu Acredito nasce com a missão de promover a inclusão, ampliar as oportunidades terapêuticas e contribuir para o desenvolvimento, a autonomia e a qualidade de vida de crianças com deficiência, transtornos do neurodesenvolvimento e outras condições que demandam de atenção especializada. “Acreditamos que a união entre instituições, famílias e representantes do poder público é fundamental para fortalecer iniciativas como essa”, disse.

Cirone Deiró destacou a importância do trabalho realizado pelo Núcleo Terapêutico e pelas demais instituições e pessoas envolvidas com o projeto. Apoiador contínuo das famílias atípicas, Cirone disse que o atendimento de equoterapia passou a ser oferecido recentemente em Cacoal, mas que já vem apresentando resultados positivos. “Há poucos dias nosso time foi vencedor de uma competição realizada em Porto Velho e sabemos que o trabalho desenvolvido aqui contribuiu para essa conquista”, lembrou.

A iniciativa surgiu no Acre, há 15 anos, idealizada pelo médico Marcelo Rodrigues. Há sete anos, com a criação da associação, o projeto recebeu o nome de Eu acredito. Atualmente o programa é desenvolvido em oito estados brasileiros. “Quando entendi a importância do cavalo, no tratamento de crianças com deficiência, busquei parceiros para criarmos as condições necessárias para começar a oferecer a equoterapia”, conta Marcelo, que continua a frente do trabalho.

Muito mais do que uma atividade terapêutica

Luciane Batista Didone Silveira, mãe do adolescente Gabriel, atendido pelo projeto Eu acredito, disse que vê a equoterapia como muito mais do que uma atividade terapêutica. “É uma oportunidade de cuidado, desenvolvimento e qualidade de vida”, afirmou.

Gabriel tem uma condição genética chamada Ataxia-Telangiectasia, que afeta suas funções motoras e exige estímulos e acompanhamento constantes, para preservar suas habilidades e os movimentos já conquistados. Por isso, manter o corpo em movimento e trabalhar continuamente suas capacidades motoras é tão importante.

Há aproximadamente um mês, Gabriel passou a ser atendido pela equoterapia e já apresenta mudanças positivas. “Ele tem demonstrado mais disposição e seu humor melhorou”, afirmou a mãe, lembrando que “a equoterapia proporciona estímulos importantes por meio dos movimentos do cavalo, trabalhando o equilíbrio, a postura, a coordenação motora, o controle do tronco, a consciência corporal e o fortalecimento muscular”.

Luciane também classificou como uma conquista muito especial, a participação de Gabriel na competição de Paradestramento, realizada recentemente em Porto Velho, onde o filho conquistou o segundo lugar. Com esse resultado e sua classificação funcional, ele ficou apto a disputar competições nacionais. “Essa conquista representa muito para nós e reforça o quanto é importante oferecer oportunidades, estímulos e acreditar no potencial de cada criança”, disse a mãe.

Na opinião de Luciane, além de terapia, o projeto Eu acredito representa apoio, esperança e a oportunidade de continuar lutando por cada conquista do filho. “Minha gratidão a todos que fazem esse projeto acontecer, obrigada por acreditarem nos nossos filhos e por nos ajudarem a ter a certeza de que sempre existem novas possibilidades”, afirmou.