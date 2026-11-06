Virginia visita AACD após polêmica com Silvia Abravanel

Por IG

Publicada em 06/11/2026 às 10h39

Virginia Fonseca, de 27 anos, pediu que o SBT não acompanhasse sua visita à Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), que ocorreu nesta quinta-feira (5), em São Paulo. A decisão ocorreu após a influenciadora ter sido detonada por Silvia Abravanel, de 55 anos.

Durante a passagem de Virginia pelo local, foi permitida apenas a presença de fotógrafos e da equipe de suas redes sociais, onde todo o conteúdo registrado será publicado.

A influenciadora, junto aos seus sócios fizeram uma doação robusta à AACD."Recebemos Virginia, Samara Pink e Thiago Stabile, sócios da We Pink, que vieram acompanhar de perto o nosso trabalho e arrancaram sorrisos sinceros das nossas crianças e famílias. E, ao final da visita, mais uma vez nos surpreenderam com um gesto de muita generosidade: uma doação de 1 milhão de reais!", escreveu a instituição em uma postagem publicada no Instagram.

Vale destacar que Virginia cancelou sua participação no Teleton, maratona beneficente que começa nesta sexta-feira (6), promovida pela família Abravanel e exibida pelo SBT, que tem o objetivo de arrecadar fundos para a AACD.

A atitude da loira ocorreu na última semana, poucos dias depois de um desentendimento público com a herdeira de Silvio Santos (1930-2024), Silvia Abravanel. Virginia comandaria um horário da atração neste sábado (7).

Neste ano, a meta de arrecadação do Teleton é de R$ 30 milhões, cerca de R$ 5 milhões a menos que em 2025. Nomes como Eliana, Celso Portiolli, Xuxa, Angélica e Ana Castela estão confirmados.

Tudo começou no dia 27 de outubro, quando Silvia Abravanel usou as redes sociais para criticar a influenciadora após a circulação de um vídeo em que ela aparece dançando com notas de dólar presas às roupas durante uma festa em Miami, nos Estados Unidos. Na ocasião, Silvia também sugeriu que Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, tomasse a guarda dos três filhos que Virginia tem com o cantor.

"Não preserva nem as filhas! A avó honrosa deveria tirar a guarda dela e ficar com as crianças... Porque a própria mamãe dela é da mesma linhagem", escreveu Silvia na ocasião.