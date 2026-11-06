Marina Ruy Barbosa e Luma Costa: o que causou o fim da amizade?

Por IG

Publicada em 06/11/2026 às 10h44

O fim da amizade de mais de 20 anos entre Marina Ruy Barbosa, de 31 anos, e Luma Costa, de 38, agitou as redes sociais neste domingo (1). Fãs perceberam que as atrizes deixaram de se seguir no Instagram, o que gerou burburinho sobre o que motivou o afastamento das famosas.

A primeira teoria levantada por fãs foi que divergências políticas entre elas causaram o fim da amizade. A informação também foi divulgada pela jornalista Fábia Oliveira, que recebeu uma resposta atravessada de Luma. Nos comentários de uma publicação sobre o assunto, a atriz rebateu o boato.

"Fábia, eu sinto muito que você ainda precise tentar me diminuir como 'esposa de empresário'. Desculpa, mas você vai ter que engolir que eu sou uma mulher realizada em todos os aspectos da minha vida. Mãe, mulher e profissional", começou Luma.

A artista ainda garantiu que o desgaste da relação com Marina não se deu por motivações políticas."Nada foi sobre política! Várias das minhas melhores amigas votam diferente de mim e a gente segue se amando e respeitando. Essa inverdade acaba aqui", completou a atriz. Luma, porém, não explicou por que as duas pararam de se seguir.

Outra hipótese que justifica o fim da amizade entre Luma Costa e Marina Ruy Barbosa foi divulgada pelo perfil de fofocas do Instagram Daily do Garotinho. Segundo a página, as atrizes se desentenderam após Luma participar do casamento do ex-marido de Marina, Alexandre Negrão, com a influenciadora digital Eliza Zarzur, ocorrido em maio deste ano.

De acordo com a publicação, as artistas já estariam afastadas há algum tempo. No entanto, a presença de Luma no evento teria sido um dos episódios que mais pesaram na relação entre elas.

A mãe de Marina Ruy Barbosa, Gioconda Ruy Barbosa, decidiu se pronunciar sobre o fim da amizade entre a filha e Luma Costa . Por meio de um comentário deixado em uma publicação que repercutia o assunto, a artista plástica fez questão de colocar fim às especulações e desejou que as duas sigam bem.

"As duas são bem-sucedidas, cada uma na sua vida! Vamos em frente, minha gente! Que tenhamos paz e que elas sejam felizes! Amo a família dela!", escreveu Gioconda, destacando o carinho pela família de Luma.

Marina Ruy Barbosa e Luma Costa se conheceram em 2004, nos bastidores da novela "Começar de Novo", da TV Globo, quando ainda atuavam como atrizes mirins. A amizade atravessou a vida adulta e durou cerca de 20 anos.

Em 2017, Luma foi madrinha do casamento de Marina com Alexandre Negrão. A relação das duas se estendeu às famílias: Marina é madrinha de Eduardo, filho caçula de Luma.