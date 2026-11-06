Ações ampliam acolhimento e apoio às vítimas de violência

Por Jhon Silva

Publicada em 06/11/2026 às 11h22

Garantir o acolhimento, proteção e acesso à informação é fundamental para mulheres que enfrentam situações de violência doméstica. Em Porto Velho, a Prefeitura desenvolve iniciativas voltadas ao atendimento das vítimas, com serviços de orientação, acompanhamento especializado e encaminhamento à rede de proteção.

A importância dessas ações fica ainda mais evidente diante dos números registrados na capital. De acordo com o Observatório Estadual de Segurança Pública de Rondônia, entre 1º de janeiro e 15 de outubro de 2026, Porto Velho contabilizou 3.413 ocorrências relacionadas à violência doméstica, considerando cinco categorias de registros.

Desse total, 1.598 ocorrências foram de ameaça e 1.576 de lesão corporal. Também foram registrados 179 casos de injúria, 37 de difamação e 23 de calúnia. Os dados podem ser consultados no Observatório Estadual de Segurança Pública.

Os registros chamam a atenção para as diferentes formas de violência enfrentadas pelas mulheres, que podem envolver agressões físicas, ameaças, humilhações e outras situações que comprometem sua segurança e integridade.

O levantamento considera ocorrências policiais, e não necessariamente o número de mulheres vítimas, já que uma mesma pessoa pode estar relacionada a mais de um registro.

ACOLHIMENTO E ORIENTAÇÃO

Entre as iniciativas disponibilizadas pelo município está o Acolhe Mulher, serviço que oferece orientações e facilita o acesso à rede de proteção por meio do WhatsApp (69) 9 9999-9479, com funcionamento 24 horas por dia.

O primeiro atendimento é realizado pelo chatbot VitorIA, que fornece informações e direcionamentos iniciais. Quando necessário, a mulher pode ser encaminhada para atendimento humano especializado.

A ferramenta também facilita o acesso às instituições que integram a rede de proteção, como a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, o Ministério Público, a Defensoria Pública e os serviços de saúde.

APOIO PARA RECOMEÇAR

Além do atendimento inicial, a Prefeitura atua por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), com serviços especializados de acolhimento e acompanhamento às mulheres em situação de violência.

Entre eles está o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), que oferece suporte e encaminhamentos conforme as necessidades identificadas em cada caso.

Outra medida adotada pelo município é a política de inclusão produtiva instituída em outubro de 2026, que prevê a possibilidade de reservar até 8% das vagas de trabalho em determinados contratos municipais para mulheres vítimas de violência doméstica e mães atípicas, conforme os critérios estabelecidos na legislação.

Léo Moraes reforçou a importância de facilitar o acesso das mulheres à rede de proteção e acolhimento

A iniciativa busca ampliar as oportunidades de emprego e geração de renda, contribuindo para a autonomia financeira das mulheres e oferecendo alternativas para aquelas que enfrentam dificuldades para romper situações de dependência econômica.

A Central de Atendimento à Mulher também oferece orientações e recebe denúncias pelo telefone 180. Em situações de risco imediato, a Polícia Militar deve ser acionada pelo 190.

O prefeito Léo Moraes destacou que facilitar o acesso aos serviços de proteção é fundamental para que as mulheres encontrem orientação e apoio quando precisarem.

“Nem sempre uma mulher sabe a quem recorrer ou consegue procurar pessoalmente um serviço logo no primeiro momento. O Acolhe Mulher oferece um caminho pelo celular, 24 horas por dia, para que ela possa receber orientação e conhecer a rede que está disponível para ajudá-la”.

A divulgação dos canais de atendimento busca aproximar os serviços das mulheres que enfrentam situações de violência, oferecendo alternativas para buscar ajuda, conhecer seus direitos e acessar o acompanhamento necessário.

A Prefeitura reforça que nenhuma mulher precisa enfrentar sozinha uma situação de violência e orienta que as vítimas ou pessoas que tenham conhecimento de casos procurem os canais oficiais de atendimento e proteção.