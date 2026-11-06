Da floresta ao mercado: Sebrae conecta cooperativa da RESEX Lago do Cuniã e empresária de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 06/11/2026 às 09h48

Uma conexão promovida pelo Sebrae em Rondônia está aproximando produtores da Reserva Extrativista (RESEX) Lago do Cuniã, no Baixo Madeira, e uma empresária do setor de moda autoral de Porto Velho. A iniciativa nasceu a partir de uma demanda identificada após a Missão Empresarial ao Inova Amazônia Summit 2026, realizada em Rio Branco (AC), e tem potencial para fortalecer cadeias produtivas locais, gerar novos negócios e valorizar ativos da sociobiodiversidade amazônica.

A articulação foi conduzida pela coordenadora do Segmento de Comércio e Serviços do Sebrae em Rondônia, Ana Carolina Melo, que identificou sinergias entre a necessidade de fornecimento de matérias-primas regionais e o potencial produtivo da comunidade extrativista.

Oportunidade para fortalecer cadeias locais

Após retornar da missão empresarial realizada em setembro, a empreendedora Débora de Marco, fabricante de bolsas autorais, manifestou interesse em encontrar fornecedores de couro de jacaré e de pirarucu produzidos em Rondônia. Embora já adquirisse esses insumos de outros estados, especialmente de São Paulo, seu objetivo era priorizar matérias-primas amazônicas e agregar ainda mais identidade regional aos seus produtos.

A oportunidade surgiu a partir de uma agenda técnica realizada anteriormente na RESEX Lago do Cuniã. Durante a visita, Ana Carolina acompanhou um abate-teste de jacarés manejados de forma sustentável pela comunidade e conheceu a estrutura produtiva organizada pelos cooperados.

Segundo ela, a cooperativa já possuía canais para comercialização da carne, mas buscava ampliar mercados para o aproveitamento integral do animal, especialmente do couro, considerado um produto de alto valor agregado.

Conexão entre quem produz e quem transforma

Com base nessa demanda, o Sebrae promoveu, no dia 1º de outubro, o encontro entre Débora de Marco e Herlan, cooperado da RESEX e participante da cadeia produtiva do manejo sustentável de jacarés. A reunião possibilitou a apresentação dos materiais disponíveis, a troca de informações sobre qualidade, capacidade de fornecimento e perspectivas para futuras parcerias comerciais.

A iniciativa reforça o papel do Sebrae como articulador de conexões estratégicas entre diferentes elos das cadeias produtivas, transformando oportunidades identificadas em missões empresariais e eventos de inovação em negócios concretos para empreendedores rondonienses.

Além de impulsionar o comércio local, a aproximação contribui para a valorização dos produtos da floresta e para o fortalecimento de modelos de desenvolvimento que conciliam geração de renda, empreendedorismo e uso sustentável dos recursos naturais da Amazônia.

“Quando conectamos quem produz na floresta com quem transforma e comercializa na cidade, criamos oportunidades de geração de valor para ambos os lados. É a inovação acontecendo a partir das riquezas da Amazônia e fortalecendo negócios genuinamente rondonienses”, destacou Ana Carolina Melo.

A expectativa é que a aproximação resulte em novos acordos comerciais, ampliando as oportunidades de mercado para os produtores da RESEX Lago do Cuniã e fortalecendo o segmento de produtos autorais com identidade amazônica em Rondônia.