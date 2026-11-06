Como Trump reagiu à onda azul? Presidente culpa guerra, ataca TV e diz que faria tudo de novo

Por G1

Publicada em 06/11/2026 às 10h06

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu de diferentes maneiras à derrota do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato, as chamadas midterms, realizadas na terça-feira (3).

Ao longo da apuração e nesta quarta-feira (4), o republicano minimizou o resultado, atribuiu parte das perdas ao fato de seu nome não estar nas urnas e prometeu dificultar a aprovação de projetos apresentados pelos democratas.

MAPA mostra como ficou o Congresso após derrota do partido de Trump

Em entrevistas à imprensa americana, publicações na rede social Truth Social e conversas com jornalistas, Trump também afirmou que estava disposto a trabalhar com o partido adversário.

Nesta quarta, reconheceu que a guerra contra o Irã teve influência no resultado eleitoral, principalmente por causa da alta dos combustíveis, mas defendeu a decisão de iniciar o conflito.

A derrota representa um revés para o presidente porque os Democratas conquistaram o controle das duas Casas do Congresso americano: a Câmara dos Representantes e o Senado.

Com isso, a oposição terá mais poder para fiscalizar o governo e dificultar a aprovação de propostas da Casa Branca nos dois últimos anos do mandato de Trump.