Prefeitura de Arquemes em breve disponibilizará transporte público gratuito para população

Por ASSESSORIA

Publicada em 06/11/2026 às 11h03

Em breve, nossa população contará com uma nova realidade na mobilidade urbana: o transporte público gratuito, garantindo mais acessibilidade, comodidade e oportunidades para todos.

Esse importante projeto conta com R$ 1,5 milhão em recursos empenhados, viabilizados por meio de emenda parlamentar e da parceria entre lideranças políticas locais e estaduais, com a participação do vereador Filipe Rozique e dos deputados Alex Redano e Lucas Torres .

São investimentos que se transformam em benefícios para a população e representam mais um passo para uma Ariquemes com mais mobilidade e qualidade de vida.