Idoso de 97 anos morre após dançar

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 06/11/2026 às 10h30

Um homem de 97 anos morreu durante a própria festa de aniversário na Califórnia, nos Estados Unidos, pouco depois de dançar ao som de "Stayin' Alive", dos Bee Gees. O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais por uma vizinha

morreu durante sua festa de aniversário na Califórnia, nos Estados Unidos, momentos depois de dançar ao som de "Stayin' Alive", um dos maiores sucessos dos Bee Gees. A história ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação de um vídeo da comemoração.

O homem, identificado como Vito, participava de uma festa temática de Halloween organizada para celebrar seus 97 anos. Durante o encontro, ele apareceu dançando e se divertindo com os convidados.

A música escolhida para o momento foi "Stayin' Alive", lançada pelos Bee Gees em 1977 e conhecida mundialmente por integrar a trilha sonora do filme "Os Embalos de Sábado à Noite", estrelado por John Travolta.

O título da canção significa "Continuar vivo", coincidência que chamou a atenção de internautas depois que a morte do aniversariante foi divulgada.

O que aconteceu durante a festa de aniversário?

A comemoração foi registrada pela confeiteira e criadora de conteúdo Eden Malinoff, de 24 anos, que ajudou a organizar a festa do vizinho.

Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, Vito aparece participando da celebração, cercado por amigos e convidados, enquanto dança ao som da música dos Bee Gees.

Segundo o relato divulgado por Eden, o idoso morreu pouco depois daquele momento.

A publicação, feita na segunda-feira (2), passou a circular em diferentes plataformas e foi repercutida por veículos internacionais, como o New York Post e o E! News.

A causa da morte não foi informada nas reportagens divulgadas até o momento.

Quem era Vito, o idoso que morreu aos 97 anos?

Vito morava na Califórnia e tinha uma relação próxima com a vizinha Eden Malinoff, que participou da organização de sua festa de aniversário.

A celebração reuniu pessoas próximas ao idoso e teve como tema o Halloween, tradicional festa comemorada nos Estados Unidos em 31 de outubro.

O vídeo mostra Vito dançando durante a comemoração. A gravação foi divulgada posteriormente pela vizinha, que relatou sua morte.