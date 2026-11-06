Prefeitura de  Rolim de Moura recebe caminhão 0 km para entrega de merenda escolar

Por ASSESSORIA

Publicada em 06/11/2026 às 10h58

A Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), deu mais um importante passo para garantir a qualidade da alimentação fornecida aos estudantes da rede pública municipal. Com recursos próprios do município, foi adquirido um novo caminhão, equipado com baú isotérmico de alta tecnologia, totalmente adaptado para o transporte adequado de alimentos congelados, resfriados e secos.

Um dos diferenciais do veículo está no baú isotérmico misto com revestimento antimicrobiano homologado pela ANVISA, divisória móvel e sistema de refrigeração capaz de atingir até -18°C. A estrutura conta com prateleiras desmontáveis, iluminação LED blindada, rampas e estribos antiderrapantes, balança portátil, mini termômetro digital e caixas plásticas logísticas, assegurando a conservação dos mantimentos e a biossegurança durante todo o trajeto.

O novo equipamento atende às normas mais exigentes de vigilância sanitária e garantirá a distribuição diária e regular de insumos frescos para 100% das unidades escolares da zona urbana e rural do município.

“Esta é mais uma conquista realizada integralmente com recursos próprios do nosso município, demonstrando o respeito e a responsabilidade com que tratamos o dinheiro público. Investir na educação vai muito além da sala de aula, passa por oferecer uma alimentação saudável, nutritiva e transportada com dignidade e eficiência. Com esse caminhão 0 km equipado com tecnologia de ponta, reafirmamos o compromisso da nossa gestão em cuidar do futuro das nossas crianças e fortalecer a infraestrutura da rede municipal, afirmou o prefeito Aldo Júlo”

“Wander Barcelar, secretário municipal de educação, destaca que a chegada deste veículo representa avanço para a logística de distribuição. Trata-se de uma estrutura moderna e completa, que garante a manutenção exata da temperatura de cada tipo de alimento, desde as carnes congeladas até as hortaliças resfriadas. Nosso objetivo é garantir que a merenda chegue com a máxima frescura, qualidade e segurança microbiológica à mesa de todas as nossas crianças, em cada escola de Rolim de Moura.”