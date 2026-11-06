Assaltante é baleado depois de apontar arma para a PM durante fuga

Por pvhnoticias.com

Publicada em 06/11/2026 às 09h45

Uma fuga alucinada na noite desta quinta-feira (05), terminou com um homem de 25 anos baleado e preso após uma perseguição na Rua Idalva Fraga Moreira, bairro JK, zona leste de Porto Velho.

Segundo informações apuradas pelo site, o suspeito abordou e roubou o celular de um adolescente de 17 anos, depois fugiu de bicicleta, mas foi seguido de longe pela vítima até um terreno baldio, onde a PM foi chamada.

O suspeito ao perceber a aproximação de uma viatura passou a fugir pulando o muro de várias casas, onde teria apontado uma arma em direção aos policiais que revidaram a injusta agressão e alvejaram o criminoso na perna, e continuou a fuga mesmo ferido.

Durante as buscas as equipes foram informadas por uma moradora que havia um homem escondido no imóvel, sendo localizado escondido dentro de uma caixa d’água no chão, nos fundos do terreno.

O suspeito ferido primeiro foi levado para a UPA leste, depois foi transferido ao Hospital João Paulo II, onde ficou internado sob escolta policial. O celular roubado foi recuperado e a bicicleta do criminoso apreendida.