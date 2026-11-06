Alex Redano indica aquisição de equipamentos e veículo para reforçar atendimento nas UBS de Vale do Anari

Por Mateus Andrade

Publicada em 06/11/2026 às 09h10

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), Alex Redano (Republicanos), apresentou indicação ao governo do estado, com cópia à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), solicitando providências para a aquisição de materiais permanentes destinados às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município de Vale do Anari.

A indicação busca fortalecer a estrutura física e operacional das unidades de saúde, proporcionando melhores condições de trabalho aos profissionais e ampliando a capacidade de atendimento à população.

Entre os itens solicitados estão mobiliários, equipamentos de informática, televisores e impressoras multifuncionais. A proposta também contempla a aquisição de um veículo com capacidade para sete passageiros, que deverá contribuir para as atividades e demandas da rede municipal de saúde.

De acordo com a justificativa apresentada pelo parlamentar, os investimentos são necessários para modernizar as unidades, melhorar os serviços administrativos e assistenciais e fortalecer a Atenção Primária à Saúde.

A indicação destaca que a iniciativa poderá beneficiar aproximadamente 8.830 pessoas que utilizam os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) no município.

No documento, Alex Redano solicita ao Governo de Rondônia e à Secretaria de Estado da Saúde atenção à demanda apresentada, com a adoção das providências necessárias para viabilizar a aquisição dos materiais e equipamentos.

A indicação foi apresentada no Plenário das Deliberações da Assembleia Legislativa no dia 5 de novembro de 2026. O documento representa uma solicitação ao Poder Executivo estadual, responsável pela análise e eventual adoção das medidas necessárias.