Campanha amplia debate sobre saúde mental e incentiva homens a cuidar de si

Por Helen Paiva

Publicada em 11/11/2026 às 16h06

Falar sobre sentimentos, reconhecer dificuldades e admitir que também precisa de ajuda. Para muitos homens, essas atitudes ainda esbarram na cobrança de demonstrar força o tempo todo. Foi sobre esse desafio que servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) conversaram nesta terça-feira (10), durante a abertura do Novembro Azul em Porto Velho.

Com a palestra “O peso de ser forte”, o psicólogo Giovany dos Santos Lima abordou as barreiras que afastam os homens dos serviços de saúde e dificultam a atenção às próprias necessidades.

“A gente não precisa ser forte o tempo inteiro”, afirmou. Em uma conversa descontraída, o psicólogo destacou a importância de expressar sentimentos, reconhecer as próprias vulnerabilidades e compreender que buscar ajuda também faz parte do cuidado com a saúde”.

Com o tema “Sua saúde merece atenção o ano inteiro”, a abertura da campanha promovida pela Prefeitura de Porto Velho ampliou o debate para além da saúde da próstata, incluindo o bem-estar emocional e a importância do acompanhamento preventivo.

Novembro Azul reforça a importância do autocuidado e da atenção à saúde física e emocional dos homens

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, ressaltou que a proposta é incentivar os homens a procurar os serviços de saúde e manter os cuidados durante todo o ano.

“Queremos incentivar os homens a olhar para a própria saúde durante todo o ano, incluindo a saúde mental”, destacou a secretária.

O prefeito Léo Moraes também reforçou a importância de superar as barreiras que dificultam a procura por atendimento.

“Buscar atendimento é uma atitude de responsabilidade. Queremos os homens cada vez mais próximos dos serviços de saúde”.

A iniciativa também busca estimular uma mudança de comportamento, incentivando os homens a falar sobre suas dificuldades, procurar orientação profissional e compreender que o cuidado com a saúde envolve tanto o bem-estar físico quanto o emocional. A prevenção e o acompanhamento regular são importantes para identificar necessidades e buscar ajuda no momento adequado.

AÇÕES NAS UNIDADES

Alex Assunção reforça a importância do Novembro Azul para a saúde masculina

O incentivo ao cuidado com a saúde masculina também chegará aos moradores por meio de atividades nas unidades de saúde. Na USF Hamilton Gondim, na zona Leste da capital, a programação será realizada no dia 19 de novembro, às 8h e às 14h, com palestras, orientações e consultas médicas voltadas ao público masculino.

O gerente da unidade, Alex Assunção, destacou que a mobilização do Novembro Azul reforça uma atenção que precisa fazer parte da rotina dos homens.

“A conscientização precisa acontecer o ano todo. Em novembro, intensificamos esse trabalho para incentivar o homem a cuidar da própria saúde. Quando ele está bem, isso também contribui para o bem-estar de toda a família”, destacou Alex.

Na unidade Areal da Floresta, a ação está prevista para o dia 30 de novembro, com consultas voltadas aos homens, testes rápidos, palestras e roda de conversa. A programação também prevê lanche e distribuição de brindes, com participação de médicos, enfermeiros e outros servidores. O horário ainda será divulgado.

As atividades integram a programação organizada pelas unidades de saúde para o Novembro Azul, com iniciativas que buscam ampliar o acesso à informação, incentivar a prevenção e aproximar os homens dos serviços oferecidos pela rede municipal.