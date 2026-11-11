Por Juliana Martins

Publicada em 11/11/2026 às 15h30

Deputado estadual Laerte Gomes (PSD) junto com o vereador Orlando Tropeiro (PP), do município de Vale do Anari (Foto: Assessoria Parlamentar)

Nesta terça-feira (10), o deputado estadual Laerte Gomes (PSD) recebeu em seu gabinete na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), o vereador Orlando Tropeiro (PP), do município de Vale do Anari, para uma reunião de trabalho voltada às demandas da cidade.



O encontro foi marcado pelo diálogo sobre as ações desenvolvidas em parceria, além do alinhamento de novas iniciativas que possam contribuir para atender às necessidades da população. A reunião também permitiu que o vereador apresentasse questões relacionadas ao município e discutisse possíveis encaminhamentos com o parlamentar.



Laerte Gomes destacou a importância da parceria com o vereador Orlando Tropeiro e da atuação conjunta com as lideranças municipais para buscar melhorias e avanços para Vale do Anari.



Foto: Assessoria Parlamentar