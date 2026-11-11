Vereadora deputada federal e empresário vereador, posses dos reeleitos e eleitos, dúvidas sobre as eleições municipais de 2028

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/11/2026 às 14h00

RO 492 – O deputado estadual Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), encaminhou indicação do Departamento de Estradas de Rodagem-DER, solicitando a limpeza e roçada às margens da RO 492, no trecho ligando São Felipe do Oeste a Parecis. A medida visa melhorar a segurança e as condições de circulação no trecho, dos mais movimentados, pois por ele é transportada a produção agrícola e pecuária regional, e da população. Argumentou o deputado Mendonça, que a manutenção e controle da sinalização horizontal, placas de acesso, são ações necessárias, porque a vegetação está obstruindo o campo de visão dos motoristas e motociclistas. A ação de o parlamentar Jean Mendonça atende indicação dos vereadores Edmar (da P10) Rosa-PL, Neto Bertacco (Podemos), ambos de São Felipe, e Sérgio (Serjão) Leão Araújo-PP, e Alesson Amaral-PL, de Parecis.

Câmara – A vereadora de Porto Velho, Sofia Andrade (PL) se elegeu deputada federal nas eleições gerais de outubro. Ela foi a quinta mais bem votada somando 37.984 votos e estará compondo a Bancada Federal de Rondônia formada por 8 deputados a partir de 1º de fevereiro do próximo ano. O empresário Dione Berto, suplente, assumirá o lugar ocupado por Sofia no legislativo municipal da capital. Porto Velho desde as eleições municipais de 2024 ampliou o número de vereadores de 21 para 23, devido a ampliação do colégio eleitoral. Nas eleições municipais (prefeito, vice e vereador) de 2024 mais de 360 mil eleitores estavam em condições de votar na capital. Como curiosidade, a não reeleição de nenhum dos vereadores do PT, partido que já foi forte no município com o ex-prefeito Roberto Sobrinho ocupando o cargo em dois mandatos seguidos, único eleito (no segundo mandato) no primeiro turno.

Eleições – Após as eleições gerais de outubro com reeleição e eleição de o presidente da República, governadores, duas das três vagas ao Senado de cada Estado, Câmara Federal e Assembleias Legislativas, as atenções se voltam para as posses aos devidos cargos que ocorrerão nos dias 5 de janeiro (presidente da República), governadores e senadores (6) e os deputados (federal e estadual) em 1º de fevereiro. 15 de dezembro é o prazo para a Justiça Eleitoral (JE) publicar as decisões sobre prestações de contas dos candidatos eleitos, e a data limite de 18 de dezembro para a diplomação. Nem todos reeleitos e eleitos serão empossados, pois existem processos em andamento na área eleitoral e o quadro de eleitos aos cargos proporcionais poderá mudar caso sejam comprovadas as denúncias que estão sendo analisadas pela JE.

Municipais – As discussões em torno das eleições de outubro a cada dia vão diminuindo e três assuntos predominam nos bastidores da política na capital e interior. O mais comentado é a eleição para composição da futura Mesa Diretora da Assembleia Legislativa (Ale) para a próxima legislatura que terá início em fevereiro. Vários nomes estão sendo comentados, porém nada estaria definido. O deputado-reeleito Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno) está entre eles, além de Alan Queiroz (PL-PVH), delegado Lucas Torres (PL-Buritis). Todos de o partido presidido no Estado pelo senador e governador-eleito, Marcos Rogério. Também não estaria descartada a possibilidade de o atual presidente, deputado-reeleito, Alex Redano (Republicanos-Ariquemes), concorrer, pois será uma nova Legislatura, além de o experiente Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná), que hoje está interinamente ocupando o cargo de presidente, pois Redano está governador, porque o titular, Marcos Rocha (PSD) está em viagem durante 11 dias, para o exterior.

Prefeitos – A política é uma prática contínua e sem possibilidade de paralisação. É contagiante, embriaga. Os reeleitos e eleitos em outubro ainda não foram empossados, mas já se comenta sobre as eleições municipais, prefeito e vereador. No calendário da Justiça Eleitoral os eleitores votarão às urnas em outubro de 2020, mas existem possibilidades de os mandatos de prefeitos e vereadores reeleitos e eleitos em 2024 serem prorrogados por dois anos, para coincidir com as gerais de 2030. Em 2025 o Congresso nacional (Senado e Câmara) aprovou mudanças significativas na legislação eleitoral, inclusive, eleições gerais para 2030 e mandatos de cinco anos para os cargos majoritários (presidente da República, governadores e prefeitos), sem reeleição, e a mesma condição para os cargos proporcionais, mas com a opção de reeleição. Como as medidas não foram aprovadas um ano antes de as eleições deste ano, deverá retomar o trâmite em 2027, já com o Congresso renovado.

Respigo

A sessão ordinária da Assembleia Legislativa (Ale) da manhã de hoje (11) não foi realizada. A de terça-feira (10) foi longa com os deputados praticamente “limpando a pauta” +++ É que boa parte de os parlamentares está em Brasília no evento da União dos Legislativos e Legisladores-Unale e no encontro da Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte. Os dois eventos iniciam hoje (11) e serão encerrados na sexta-feira (13) +++ Para quem é supersticioso a sexta-feira será um dia tenso. Além de sexta-feira, a data é 13 é considerada pela crendice popular Dia de Azar +++ A Seleção Brasileira treinada Carlo Ancelotti e “convocada” pelos empresários fará dois amistosos enfrentando as seleções do Japão e Singapura. Contra os japoneses no sábado (14), às 6h15 e com os singapurianos às 6h na terça-feira (17) +++ Qual a finalidade de amistosos contra Japão e Singapura para uma seleção que não consegue apresentar um bom futebol há tempo? É o fim da rosca... +++ Investir” R$ 7 milhões em enfeites natalinos, R$ 2 milhões a mais que o ano anterior é possível, é legal, mas é imoral, desnecessário, abusivo em tempos difíceis. Já disponibilizar recursos para abono de final de ano aos servidores é impossível, difícil, desnecessário!!

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