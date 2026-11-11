Briga por traição e tentativa de homicídio termina com 5 pessoas na delegacia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/11/2026 às 13h50

Uma tentativa de agressão com uma garrafa quebrada, danos a um automóvel e a intervenção de policiais militares marcaram uma briga envolvendo cinco pessoas no bairro Bodanese, em Vilhena. A ocorrência terminou com os envolvidos encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

O tumulto exigiu a utilização de spray de pimenta pelos policiais. A medida foi adotada diante da resistência dos participantes, que apresentavam sinais de exaltação e não obedeciam às determinações para interromper as agressões.

A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência na Rua 711. No endereço, os agentes encontraram uma confusão que havia começado após uma jovem descobrir que outra mulher mantinha um relacionamento amoroso com seu pai.

A descoberta provocou uma discussão entre as duas. Durante o desentendimento, uma delas passou a golpear o veículo pertencente ao pai da outra com uma faca, depois de correr para dentro da residência da irmã e pegar a arma branca. A ação ocorreu em meio à troca de socos entre as envolvidas.

Amigos e familiares também participaram da confusão, com registros de empurrões e agressões físicas. Em determinado momento, uma das mulheres quebrou uma garrafa e tentou atingir a região abdominal da adversária com um fragmento de vidro. A tentativa não foi concretizada porque outra mulher conseguiu afastá-la.

Durante o quebra-pau, o portão de uma residência também foi danificado após receber um chute.

Depois da contenção dos envolvidos, foram constatados ferimentos leves e escoriações. Todos receberam atendimento antes de serem conduzidos à unidade policial, onde a ocorrência foi registrada e os danos e agressões passaram a ser apresentados à autoridade competente.