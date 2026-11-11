Thiago Flores se reúne com UNOPS para avançar na construção do Hospital de Ariquemes

Por Assessoria

Publicada em 11/11/2026 às 13h40

O deputado federal Thiago Flores (União Brasil-RO) participou de uma reunião com representantes do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS) para tratar dos próximos passos relacionados à construção do Hospital de Ariquemes, uma demanda antiga da população do município e de toda a região do Vale do Jamari.

Durante o encontro, ficou encaminhada a apresentação de uma minuta de projeto ao parlamentar, com previsão de entrega em aproximadamente dois ou três dias. O documento deverá contribuir para a continuidade das discussões técnicas e institucionais necessárias ao andamento do empreendimento.

A construção do hospital é uma das iniciativas acompanhadas pelo mandato de Thiago Flores na área da saúde. Em novembro de 2025, o deputado anunciou que havia garantido os recursos para a obra e, em julho de 2026, já foi anunciado o empenho de aproximadamente R$ 41,6 milhões para a implantação da unidade hospitalar.

Um hospital esperado há anos

A construção do novo hospital busca ampliar a capacidade de atendimento da rede pública de saúde em Ariquemes e na região do Vale do Jamari.

A expectativa é que, quando implantada e em funcionamento, a unidade contribua para ampliar o acesso a serviços hospitalares e reduzir a necessidade de deslocamentos de pacientes para outros municípios, especialmente Porto Velho.

Para famílias que precisam viajar em busca de atendimento, a distância representa não apenas um desafio de transporte, mas também custos adicionais, desgaste físico e afastamento de suas rotinas.

“Esse hospital é um sonho antigo de Ariquemes e de todo o Vale do Jamari. Eu conheço essa necessidade e sei o quanto as famílias sofrem quando precisam sair da sua cidade em busca de atendimento. Garanti esse recurso para tirarmos esse sonho do papel. A reunião com a UNOPS é mais um encaminhamento desse trabalho, que precisa avançar até se transformar em atendimento para a população”, afirma Thiago Flores.

Próximos passos

Com a previsão de apresentação da minuta pela UNOPS nos próximos dias, a expectativa é dar continuidade à análise das condições técnicas e administrativas necessárias ao desenvolvimento do projeto. O empreendimento ainda depende da conclusão das providências técnicas, administrativas e contratuais necessárias à execução da obra que integra as iniciativas voltadas à ampliação da infraestrutura pública de saúde e à melhoria do acesso ao atendimento hospitalar no Vale do Jamari.