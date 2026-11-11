Música, dança e talento tomam conta do Palácio das Artes nesta quarta-feira

Por Letícia Regis

Publicada em 11/11/2026 às 11h52

Uma noite para celebrar a arte, a criatividade e os talentos de estudantes da rede municipal de ensino. Nesta quarta-feira (11), o CMACE Laio participa da XII Mostra Cultural 2026, promovida pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), com uma programação especial no Teatro Estadual Palácio das Artes.

Os portões serão abertos às 19h, e as apresentações começam às 19h30. O público poderá acompanhar números de Baby Ballet, Ballet Infantil e Juvenil, Prática de Violino, Banda Musical Laio e Coral de Adultos, reunindo diferentes expressões artísticas em uma única noite.

A Mostra Cultural é também uma oportunidade para os alunos compartilharem com a comunidade o conhecimento desenvolvido durante as aulas e vivenciarem a experiência de se apresentar em um dos principais espaços culturais da capital.

Para a secretária municipal adjunta de Educação, Débora Raposo, o momento representa a valorização do esforço dos estudantes e dos profissionais envolvidos no projeto.

“É muito gratificante ver nossos alunos ocupando um palco tão importante e mostrando tudo o que aprenderam ao longo das atividades. A arte transforma, desenvolve talentos, fortalece a autoestima e amplia oportunidades. A Mostra Cultural é esse espaço de valorização dos nossos estudantes e do trabalho dos profissionais que fazem a educação acontecer”.

Mais de 400 alunos celebram a arte e a cultura na XII Mostra Cultural dos CMACE

O prefeito Léo Moraes também ressaltou a importância de aproximar a arte da educação e criar oportunidades para que os estudantes desenvolvam seus talentos.

“Investir em arte e cultura também é investir na educação e no futuro das nossas crianças, jovens e adultos. Queremos garantir que nossos alunos tenham oportunidades de desenvolver seus talentos, descobrir novas habilidades e ocupar espaços importantes”.

A XII Mostra Cultural dos CMACEs reúne mais de 400 alunos em apresentações que celebram a criatividade, a diversidade e as habilidades artísticas desenvolvidas nos centros municipais.

A Prefeitura convida a população para prestigiar os estudantes e participar dessa noite especial de cultura e talento.

Local: Teatro Estadual Palácio das Artes

Endereço: Avenida Presidente Dutra, nº 4183, bairro Olaria

Abertura dos portões: 19h

Início das apresentações: 19h30