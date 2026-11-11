Encontro reconhece trajetória de uma década da Mediação Tecnológica e sua contribuição para educação em Rondônia

Por Isabelly Rodrigues

Publicada em 11/11/2026 às 11h44

O fortalecimento da educação por meio da tecnologia e a ampliação das oportunidades de aprendizagem marcam o Encontro de Mediação Tecnológica e MED GALA, iniciado nesta terça-feira (10), às 8h, em Porto Velho, com programação até quinta-feira (12). O evento celebra os 10 anos de atuação da Coordenadoria de Mídias Educacionais (CME), com o tema “Mediação Tecnológica: uma década transformando distâncias em oportunidades de aprendizagem”.

Promovido pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), o encontro tem como proposta reconhecer a trajetória da Mediação Tecnológica e sua contribuição para a educação pública estadual. A programação reúne autoridades, gestores, servidores e parceiros institucionais em atividades formativas e momentos de reconhecimento das iniciativas desenvolvidas ao longo da última década.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o investimento em tecnologia na educação representa uma oportunidade de ampliar o acesso ao ensino e garantir que estudantes de diferentes regiões tenham condições de aprendizagem. A iniciativa é fundamental para fortalecer a educação pública e ampliar as possibilidades de formação dos estudantes.

A programação reúne autoridades, gestores, servidores e parceiros institucionais em atividades formativas

A secretária-adjunta da Seduc, Valéria Ximenes, ressaltou o papel dos professores na expansão da educação em diferentes regiões do estado e ressaltou que eles representam a presença da rede estadual nas unidades de ensino. “Vocês são a presença física da Seduc em cada unidade em que estão. O trabalho de vocês é muito importante para garantir educação de qualidade às populações rurais, indígenas e ribeirinhas.”

O professor Silvio Santos, destacou o orgulho de fazer parte da trajetória de 10 anos da Mediação Tecnológica em Rondônia e evidenciou o papel da iniciativa na ampliação do acesso à educação em comunidades distantes. “Como professor, é gratificante acompanhar como a tecnologia possibilitou aproximar a educação de comunidades que enfrentam grandes distâncias e dificuldades de acesso. São milhares de estudantes que tiveram novas oportunidades de aprendizagem e puderam ampliar seus horizontes por meio dessa iniciativa. Essa trajetória é construída por muitas mãos, com dedicação de professores, profissionais da educação e estudantes.”

Criada para ampliar o acesso à educação por meio de recursos tecnológicos, a Mediação Tecnológica conecta estudantes, professores e comunidades de diferentes regiões de Rondônia. Ao longo de uma década, a iniciativa consolidou-se como uma estratégia para ampliar as oportunidades de aprendizagem, utilizando a tecnologia como ferramenta de integração e fortalecimento do ensino.