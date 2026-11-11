Monitoramento avalia qualidade da água em 14 balneários

Por Sema

Publicada em 11/11/2026 às 11h38

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), realiza, desde o início de novembro, o monitoramento e a análise da qualidade da água em 14 balneários da capital.

O trabalho abrange todas as etapas, desde a coleta das amostras até o processamento dos resultados, e conta com a participação de equipes do Departamento de Políticas Públicas Ambientais (DGPA) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Candeias do Jamari. A atuação conjunta permite a troca de experiências e contribui para fortalecer as ações de monitoramento ambiental na região.

As análises verificam parâmetros físico-químicos e bacteriológicos, incluindo a presença da bactéria Escherichia coli (E. coli), utilizada como indicador de contaminação fecal da água. A avaliação considera a quantidade desses microrganismos nas amostras, permitindo identificar possíveis riscos à saúde das pessoas que utilizam os balneários.

A presença de contaminação fecal pode indicar condições inadequadas para o banho, com risco de exposição a microrganismos capazes de provocar problemas de saúde, especialmente infecções gastrointestinais, que podem causar sintomas como diarreia, vômitos e febre.

O monitoramento ocorre neste período de transição entre a estiagem e o início das chuvas, quando o aumento da turbidez e o transporte de sedimentos e poluentes para os cursos d'água exigem atenção redobrada.

O prefeito Léo Moraes destacou que o acompanhamento das condições ambientais é importante para proteger a saúde da população e oferecer mais segurança nos espaços de lazer.

“Estamos trabalhando para que as pessoas possam aproveitar os balneários com mais segurança e tranquilidade. Monitorar a qualidade da água é uma medida importante de prevenção, pois permite identificar possíveis riscos e orientar a população. Cuidar do meio ambiente também significa proteger a saúde e a qualidade de vida das famílias”.

O levantamento permitirá acompanhar as condições da água nos locais avaliados e identificar situações que necessitem de medidas preventivas, especialmente durante o período chuvoso.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Arthur Borin, ressaltou que o monitoramento é essencial para oferecer informações confiáveis à população que frequenta os balneários.

“Nosso compromisso é assegurar que a população tenha acesso a informações confiáveis sobre a qualidade da água dos balneários do município. Esse trabalho, vai além da análise técnica, ele orienta ações de prevenção, permite identificar áreas que precisam de atenção e protege a saúde de quem utiliza esses espaços de lazer. A Sema seguirá atuando de forma transparente, divulgando os resultados e reforçando a importância da preservação ambiental para a qualidade da água que todos usamos.”

Os dados obtidos nas análises deverão orientar a divulgação de informações e possíveis alertas à população, além de contribuir para as ações de fiscalização e preservação dos balneários. Os resultados também poderão auxiliar os frequentadores a identificar os locais com condições adequadas para banho, conforme os critérios técnicos de avaliação.