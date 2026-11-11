Transporte coletivo é normalizado em Porto Velho após concessionária quitar salários
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 11/11/2026 às 11h22
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O transporte coletivo de Porto Velho voltou a operar normalmente nesta quarta-feira (11), após a concessionária responsável pelo serviço efetuar o pagamento dos salários dos funcionários. A regularização encerrou a paralisação que manteve os ônibus nas garagens durante parte da manhã e prejudicou o deslocamento dos passageiros.

Os trabalhadores se reuniram no pátio da empresa para cobrar os vencimentos atrasados. Segundo a Prefeitura de Porto Velho, a concessionária já havia recebido os recursos correspondentes aos repasses públicos destinados ao sistema.

Durante a interrupção, a administração municipal informou que havia realizado as transferências e esclareceu que o pagamento dos profissionais era de responsabilidade da empresa. Com a quitação dos salários, o serviço foi restabelecido.

Em comunicado sobre a retomada, a prefeitura manifestou solidariedade aos passageiros afetados e aos trabalhadores do transporte coletivo. O município também reafirmou seu compromisso com a continuidade do atendimento e com a qualidade do serviço.

A administração destacou que, nos últimos dois anos, a tarifa cobrada dos usuários foi reduzida de R$ 6 para R$ 3. Segundo o Executivo municipal, o valor colocou Porto Velho entre as cinco capitais brasileiras com as menores tarifas de transporte público.

O município citou ainda a incorporação de veículos novos à frota e de ônibus multissensoriais adaptados para atender crianças com deficiência. As medidas foram apresentadas pela prefeitura como parte das ações de melhoria do sistema.

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