Brasileiros encontram fake news com frequência, diz pesquisa

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 11/11/2026 às 11h34

Uma pesquisa do Instituto Ideia mostra que 63,4% dos brasileiros afirmam encontrar informações falsas, as fake news, na internet com frequência. O dado foi divulgado nesta terça-feira (10) e faz parte de levantamento feito sob encomenda da Fundação Friedrich Naumann (FNF), do Centro de Liderança Pública (CLP) e da Oficina Consultoria.

De acordo com a pesquisa, 54% dos participantes disseram ter acreditado em uma informação que, posteriormente, descobriram ser falsa.

“Quase dois terços dos entrevistados dizem que se deparam com notícias falsas com frequência, mas quase um terço não conhece nenhuma agência de checagem. Na prática, a mensagem chega ao grupo da família em segundos, e quem quer confirmar se é verdade não sabe nem por onde começar”, afirmou Cila Schulman, CEO do Instituto Ideia.

Conforme o levantamento, 39,5% dos entrevistados afirmam que usam as redes sociais para obter informações, mas apenas 13,6% concordam que são fontes confiáveis. Sobre inteligência artificial, 54,7% consideram que a tecnologia contribui mais para a disseminação de fake news do que para o combate.

Em relação aos temas com maior incidência de notícias falsas, 22% citaram política e eleições. Em seguida, aparecem saúde (como vacinas, doenças e tratamentos), segurança pública e criminalidade.

Para Tadeu Barros, diretor-presidente do CLP, o terceiro setor é fundamental para que haja um debate público baseado em dados, evidências e informações confiáveis.

“Ao apoiar pesquisas que ajudam a compreender os impactos da desinformação, contribuímos para uma sociedade mais bem informada e preparada para exercer sua cidadania. Esse compromisso é essencial para fortalecer a confiança nas instituições e o Estado Democrático de Direito”, avaliou.

“Em um cenário de crescente polarização política e transformação do ambiente digital, fortalecer a confiança nas instituições democráticas tornou-se uma prioridade compartilhada. Esta pesquisa nos permite compreender melhor como os cidadãos percebem a desinformação e contribuir para um debate baseado em evidências”, disse Hans-Dieter Holtzmann, diretor de projetos da Fundação Friedrich Naumann para a Liberdade na América do Sul.

A fundadora da Oficina Consultoria, Patrícia Marins, destaca que mais da metade dos entrevistados já acreditaram em uma mentira. "Estamos diante de uma crise de confiança na informação, agravada pela inteligência artificial, que compromete a qualidade do debate público e representa um desafio crescente para a democracia”.

A pesquisa ouviu 1.508 pessoas de todas as regiões do país entre os dias 26 e 27 de outubro.