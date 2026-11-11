Prefeitura de Jaru abre inscrições para a 1ª Olimpíada Jaruense

Por assessoria

Publicada em 11/11/2026 às 11h29

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo - Semecelt, promoverá a 1ª Olimpíada Jaruense, que acontecerá de 27 de novembro a 6 de dezembro.

A competição contará com disputas em cinco modalidades esportivas, sendo handebol, futevôlei, vôlei de quadra, vôlei de praia e xadrez.

As modalidades de handebol, vôlei de quadra e vôlei de praia terão categorias masculinas e femininas, enquanto o futevôlei e o xadrez serão disputados em categorias mistas.

As inscrições estão abertas e seguem até o dia 18 de novembro. Os interessados podem se inscrever pelo WhatsApp (69) 99958-7932 ou presencialmente na sede da Semecelt, localizada nas dependências do Estádio Municipal Leal Chapelão.

O atendimento presencial acontece de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.