Copa Indígena de Futebol Society 2026 reúne atletas e comunidades em Espigão

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 10/11/2026 às 16h05

Competição promovida pela Prefeitura, por meio da SEMELC, teve abertura na comunidade indígena 14 de Abril e busca incentivar o esporte e fortalecer a integração cultural

A participação de atletas, lideranças indígenas, familiares e torcedores marcou o início da Copa Indígena de Futebol Society 2026, realizada pela Prefeitura de Espigão do Oeste. A competição tem como objetivos estimular a prática esportiva, aproximar as comunidades e contribuir para a preservação das tradições culturais dos povos indígenas do município.

Criado pela atual gestão municipal, o torneio é organizado pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Cultura (SEMELC). A iniciativa integra as ações da administração voltadas à inclusão social, ao incentivo ao esporte e ao reconhecimento da diversidade cultural presente em Espigão do Oeste.

A cerimônia de abertura ocorreu neste final de semana, na comunidade indígena 14 de Abril. O encontro reuniu representantes das comunidades, competidores e moradores que acompanharam o início de mais uma edição do campeonato.

Conforme a SEMELC, a realização da Copa Indígena também pretende ampliar as oportunidades de participação esportiva, incentivar o surgimento de novos talentos e fortalecer a convivência entre os participantes. A secretaria destaca ainda a importância de manter espaços destinados à valorização da identidade e das manifestações culturais indígenas.

A Prefeitura de Espigão do Oeste mantém a proposta de utilizar as atividades esportivas como instrumentos de integração social e cidadania. Nesse contexto, a Copa Indígena de Futebol Society reúne a prática do futebol e ações direcionadas ao fortalecimento dos vínculos entre os povos indígenas do município.