Saiba quem é o piloto de F1 apontado como novo affair de Virginia

Por IG

Publicada em 10/11/2026 às 16h14

"Você acabou com a minha reputação, sabia?", iniciou Virginia. Zé, logo na sequência, dispara: "Você foi de cantor para jogador de futebol, e agora tá mexendo com piloto!"

Na sequência, a influenciadora aparece indignada com o ex-marido e questiona: "Você é louco?". No vídeo seguinte, Zé aparece rindo e Virginia aparece se escondendo após a brincadeira.

Vale destacar que Virginia marcou presença no GP de São Paulo, no domingo (8). Após a aparição da loira no evento, internautas passaram a especular sobre um suposto romance entre ela e o piloto argentino Franco Colapinto, de 23 anos. De acordo com a página Viral Cariri, a loira teria tido um encontro com o piloto durante sua passagem pela capital paulista.

Quem é Franco Colapinto?

Nascido na Argentina, Franco Colapinto é uma das promessas do automobilismo mundial e atualmente integra o grid da Fórmula 1 pela equipe Alpine. Ele chegou à principal categoria do esporte em 2024, quando foi contratado pela Williams para substituir Logan Sargeant durante a temporada.

Antes de alcançar a Fórmula 1, Colapinto construiu uma trajetória em outras categorias de monopostos. Em 2024, ele também disputou o Campeonato de Fórmula 2 pela equipe MP Motorsport, fase crucial para sua formação como piloto profissional.

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Com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram, o jovem costuma publicar registros de seus treinos na pista e da prática de outros esportes como bicicleta e futebol.

SolteiriceVirginia Fonseca está solteira desde o fim de seu relacionamento com o jogador de futebol Vini Jr., anunciado em outubro. Desde então, ela teve seu nome ligado a outro atleta: Kauã Elias. Rumores sobre um possível affair entre eles começaram após o atleta deixar comentários em tom de flerte em publicações recentes da loira.

Apesar disso, os dois trocaram unfollows alguns dias depois de a ex-namorada de Kauã Elias, Bruna Rotta, que está grávida da primeira filha do atacante, vir a público afirmar que ensaiava uma reconciliação com ele no mesmo período em que o flerte com Virginia começou a acontecer.