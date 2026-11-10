Carnaval: Solange Gomes detona rainhas e musas acima do peso

Por IG

Publicada em 10/11/2026 às 16h19

Solange Gomes, de 53 anos, criticou os corpos de algumas rainhas de bateria e musas do Carnaval ao revelar um dos motivos que a fizeram se afastar da folia. Conhecida por sua presença frequente na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, a ex-modelo afirmou que a dificuldade para emagrecer também pesou em sua decisão.

Ao comentar as mudanças que percebeu nos padrões físicos das mulheres que ocupam postos de destaque no Carnaval, Solange deixou clara sua opinião. “Tenho reparado algumas rainhas de bateria e a cobrança em ser magrinha ficou no passado, pelo jeito. Eu, particularmente, não acho bonito rainha ou musa acima do peso. Um dos motivos que me afastei do Carnaval, não conseguia emagrecer”, escreveu.

A declaração dividiu opiniões nas redes sociais e provocou críticas de internautas. Um deles questionou uma suposta mudança no discurso da ex-modelo sobre padrões corporais e relembrou declarações anteriores em que ela teria defendido corpos mais curvilíneos.

“Você defende o atual corpo que está. Antes você dizia que tinha pavor de corpo esquelético e que gostava de ser corpuda. Agora quer defender essa onda de só cabeça e bunda negativa que o monjauro te deixou”, escreveu o seguidor.

Solange, no entanto, não deixou o comentário sem resposta e rebateu a crítica. “Nunca desfilei no Carnaval gorda. Na minha fase acima do peso, jamais eu usava fantasia”, declarou a ex-participante de “A Fazenda 13”.

Quem é Solange Gomes

Solange Gomes ganhou projeção nacional nos anos 1990 ao integrar o quadro “Banheira do Gugu”, exibido nos programas comandados por Gugu Liberato. A partir daí, tornou-se uma figura frequente na televisão e na mídia.

Ao longo dos anos, também construiu uma trajetória ligada ao Carnaval carioca e marcou presença em desfiles e eventos realizados na Marquês de Sapucaí. Mais recentemente, voltou a ganhar destaque ao participar de “A Fazenda 13”, reality show da Record, em 2021. Solange também foi campeã do "Ilha Record", em 2022.